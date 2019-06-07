Выдали за ополченца: украинские СМИ исказили историю Белянкина

Телеведущий Евгений Попов заявил в своем твиттере, что украинское агентство УНИАН выдало убийство бывшего бойца спецподразделения ГРУ Никиту Белянкина в Подмосковье за работу участников операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

В агентстве сообщили, что погибший в подмосковном Путилкове российский военнослужащий якобы был убит в Донецкой области. Соответствующая информация появилась в новости агентства от 5 июня под заголовком «Офицер ВСУ показал ликвидированных в Донбассе оккупантов».

В тексте указали бывшего бойца спецподразделения ГРУ назвали «террористом» с позывным «Кадет». На самом деле Белянкин участвовал в боевых действиях в Сирии.

Снимки убитого опубликовал в своем фейсбуке офицер ВСУ Анатолий Штефан. По сведениям «Московского комсомольца», для большей убедительности Штефан под фото Белянкина разместил снимки убитого 4 июня уроженца Макеевки Донецкой области Дмитрия Бутько с позывным «Бутя».

Никите Белянкину было 24 года в момент гибели. Ранее он служил в ГРУ и воевал в Сирии. Молодой человек погиб в ночь на 2 июня в Подмосковье. По версии следствия, все началось с ссоры в баре между несколькими мужчинами. Один из посетителей в состоянии алкогольного опьянения якобы громко нелицеприятно высказался в адрес других посетителей заведения — выходцев из Кавказского региона. После этого завязалась массовая драка, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранителям.

После этого мужчины вышли на улицу, где и продолжился конфликт. В этот момент мимо проходил Белянкин со своей девушкой, они увидели, что примерно десять человек избивают двоих. Тогда бывший спецназовец решил заступиться. Как рассказала очевидица Светлана Соколова, Белянкин достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, что еще больше разозлило нетрезвых мужчин.

Один из нападавших, как полагают следователи, достал нож и ударил молодого человека в область сердца.

По словам Соколовой, тогда они с мужем подбежали к нему и пытались оказать первую помощь. «Супруг держал его со словами: «Друг, разговаривай, брат, не теряй сознание». К сожалению, Никита вообще никаких последних слов не произнес. У него не хватало воздуха, он раз пять вдыхал в себя сильно. И все. Получается, он у нас на руках умер», — приводит ее слова телеканал НТВ.

Как утверждает отец погибшего Алексей Белянкин, одним из нападавших был человек, который «точно имел отношение к бару», возле которого произошло убийство. «Это приезжий из Армении, в последнее время он жил рядом с местом, где произошло убийство», — цитирует его ТАСС.

Он также подтвердил, что его сын сначала пытался утихомирить конфликтующих, выстрелив в воздух, но тогда они со всех сторон, «как стая», набросились на него, повалили между машин и начали бить.

Судмедэксперты заключили, что у Белянкина не было шансов выжить при проникающем ударе, который унес его жизнь практически сразу. По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из-за ранения одного из участников драки. Их объединили в одно производство.

Пострадавший в ходе драки 28-летний анестезиолог Александр Сергеев, получивший ножевое ранение в живот, после случившегося попал в больницу. Он поблагодарил родителей Белянкина, подчеркнув, что они «воспитали действительно достойного человека». Сергеев отметил, что в тот вечер многие люди проходили мимо, но Белянкин решил помочь.

«Нас с другом вывели из бара, развели в разные стороны и начали избивать. Меня пырнули ножом, а друга продолжали избивать. И Никита, получается, вступился за друга. Он спугнул всех. Они испугались и разбежались. Если бы не Никита, я думаю, я бы умер, наверное», — сказал он RT.

На похороны бывшего спецназовца 6 июня в Москве пришли около 200 человек.

За день до них по подозрению в убийстве Белянкина суд подмосковного города Красногорск арестовал до 2 августа уроженца Армении Сергея Ходжояна. В ходе заседания следователь Алексей Титов заявил, что его вину подтверждают показания свидетелей и вещественные доказательства. Сторона обвинения поддержала ходатайство об аресте фигуранта дела.

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Сам Ходжоян заявил о своей невиновности в данной трагедии, заверив присутствующих на судебном заседании, что «не способен на такое». Кроме того, он сказал, что никого не бил, а только подошел к раненому, чтобы «помочь человеку», передавала его слова официальный представитель СК Светлана Петренко.

До этого суд арестовал еще одного предполагаемого участника драки — 26-летнего бармена, гражданина Армении Нарека Степаняна, которому предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Как заявил адвокат обвиняемого,

Степанян во время происшествия «находился на рабочем месте», «под камеры не попал», «нецензурной бранью не выражался, угрозы убийством не высказывал».

Третий фигурант — уроженец Еревана Сурен Маркосян — тоже был арестован на два месяца. Ему инкриминировали хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

7 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании еще трех участников драки в Подмосковье. По словам собеседника агентства, с задержанными проводятся следственные действия. Двоих подозреваемых в причастности к драке, по информации ТАСС, установили и нашли полицейские, а третий явился к правоохранителям сам. Сообщается, что общее число фигурантов дела на данный момент достигло семи человек.