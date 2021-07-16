Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
Главная / Политика

Выдала "торчащая" голова: Журналистка показала третьего в дуэте Меркель и Байдена

16 июля 2021, 13:20  •  31 • Политика
Журналистка указала на странное поведение госсекретаря Блинкена на пресс-конференции Байдена и Меркель.
Автор Telegram-канала "НАШ президент США", корреспондент радиостанции "Вести ФМ" Вера Десятова обратила внимание, что во время пресс-конференции президента Байдена и канцлера Меркель госсекретарь Энтони Блинкен внимательно слушал вопросы журналистов и "торчал" под ногами политиков.
Байден выразил озабоченность канцлеру по вопросу газопровода "Северный поток - 2":
Мы с канцлером согласны, что нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям. К тому моменту, когда я стал президентом, трубопровод был завершён на 90% и вводить санкции не имело никакого смысла.
Меркель подчеркнула, что газопровод является альтернативным проектом поставки газа и не призван лишить Украину транзита.
Также Байден отметил, что США и Германия "едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России". Американский лидер заметил, что "наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и поддержка важности реформ и трансатлантический чаяний".
Байден рассказал, что США отправляет морских пехотинцев США для защиты нашего посольства в Гаити.
Он признался Меркель:
Я буду скучать по вам на наших саммитах. Я действительно буду скучать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






31
Источник
Похожие новости
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
16 июля 2021, 08:45
"Не хочу спекулировать. Но…": Меркель назвала условие введения санкций за транзит газа из России
16 июля 2021, 05:05
"Дальше будет намного хуже": Захарова жёстко высказалась об однополых отношениях
16 июля 2021, 01:25
В белорусском Совбезе укорили Польшу: "А куда на армаде ехать собрались?"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2021, 08:10
Деньги умерших пенсионеров в центре скандала: "Система трещит по швам"
10 июля 2021, 01:30
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
11 июля 2021, 07:45
Молдову захотели присоединить к России, как Крым
14 июля 2021, 04:30
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
13 июля 2021, 16:35
Зеленский заговорил о русском языке, но получился ляп
15 июля 2021, 12:35
"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова
11 июля 2021, 13:15
Русские поставили военного эксперта США в тупик новой тактикой в Чёрном море: "Стыдят"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.