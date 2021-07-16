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Выдала "торчащая" голова: Журналистка показала третьего в дуэте Меркель и Байдена
16 июля 2021, 13:20 • 31 • Политика
Журналистка указала на странное поведение госсекретаря Блинкена на пресс-конференции Байдена и Меркель.
Автор Telegram-канала "НАШ президент США", корреспондент радиостанции "Вести ФМ" Вера Десятова обратила внимание, что во время пресс-конференции президента Байдена и канцлера Меркель госсекретарь Энтони Блинкен внимательно слушал вопросы журналистов и "торчал" под ногами политиков.
Байден выразил озабоченность канцлеру по вопросу газопровода "Северный поток - 2":
Меркель подчеркнула, что газопровод является альтернативным проектом поставки газа и не призван лишить Украину транзита.
Также Байден отметил, что США и Германия "едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России". Американский лидер заметил, что "наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и поддержка важности реформ и трансатлантический чаяний".
Байден рассказал, что США отправляет морских пехотинцев США для защиты нашего посольства в Гаити.
Он признался Меркель:
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