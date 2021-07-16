Выдала "торчащая" голова: Журналистка показала третьего в дуэте Меркель и Байдена

Журналистка указала на странное поведение госсекретаря Блинкена на пресс-конференции Байдена и Меркель.

Автор Telegram-канала "НАШ президент США", корреспондент радиостанции "Вести ФМ" Вера Десятова обратила внимание, что во время пресс-конференции президента Байдена и канцлера Меркель госсекретарь Энтони Блинкен внимательно слушал вопросы журналистов и "торчал" под ногами политиков.

Байден выразил озабоченность канцлеру по вопросу газопровода "Северный поток - 2":

Мы с канцлером согласны, что нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям. К тому моменту, когда я стал президентом, трубопровод был завершён на 90% и вводить санкции не имело никакого смысла.

Меркель подчеркнула, что газопровод является альтернативным проектом поставки газа и не призван лишить Украину транзита.

Также Байден отметил, что США и Германия "едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России". Американский лидер заметил, что "наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и поддержка важности реформ и трансатлантический чаяний".

Байден рассказал, что США отправляет морских пехотинцев США для защиты нашего посольства в Гаити.

Он признался Меркель: