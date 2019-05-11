«Выдал жёлтую карточку»: почему в США заговорили о недовольстве Трампа советником по нацбезопасности из-за Венесуэлы

Дональд Трамп доволен рекомендациями, которые ему даёт советник по нацбезопасности Джон Болтон, однако главе Белого дома приходится «умерять пыл» своего подчинённого. Об этом заявил сам президент США, после того как в СМИ появилась информация о якобы недовольстве Трампа своим советником. Причина, по мнению журналистов, заключается в том, что администрация недооценила главу Венесуэлы Николаса Мадуро, а Болтон якобы убеждал Трампа в том, что свержение лидера Боливарианской Республики не займёт много времени. Эксперты считают, что неудачи на венесуэльском направлении могут быть лишь предлогом. Истинная причина недовольства, по мнению аналитиков, заключается в том, что Болтону не удалось уволить из Совета национальной безопасности США людей, нелояльных к нынешнему президенту. Впрочем, заменить Болтона пока некем, полагают специалисты.

Провал попытки свержения Николаса Мадуро вызвал негативную реакцию Дональда Трампа. По мнению американского президента, сотрудники его администрации неправильно оценили ситуацию в Венесуэле, сообщает газета The Washington Post. Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что президент США недоволен действиями своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Якобы тот слишком настойчиво убеждал Трампа, что свержение Мадуро будет лёгким и быстрым, в то время как венесуэльский лидер оказался, по выражению американского президента, «крепким орешком».

Напомним, в апреле лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил о наступлении финальной фазы операции «Свобода», цель которой свержение Мадуро. В том же месяце начались массовые выступления оппозиции. Их кульминацией стали события 30 апреля, когда Гуаидо заявил о переходе военных на сторону противников Мадуро. Однако на самом деле оппозицию поддержала лишь небольшая группа силовиков. Гуаидо признал провал военного переворота в Венесуэле.

Руководство страны инициировало расследование попытки государственного переворота. Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих, несколько депутатов парламента были лишены неприкосновенности, взят под стражу первый вице-спикер Эдгар Самбрано.

По просьбе представителя Гуаидо — Густаво Тарре Брисеньо — в Вашингтоне 13 мая собирается экстренный саммит Организации американских государств (ОАГ), в которую входит большинство государств Нового Света. Ожидается, что по его итогам будет принята резолюция, осуждающая действия Мадуро. Получив поддержку своих латиноамериканских союзников и скорректировав курс в отношении Венесуэлы, Трамп продолжит политическое и экономическое давление на эту страну, считают эксперты.

«Жёлтые карточки»

По словам журналистов The Washington Post, Трамп симпатизирует Гуаидо, но полагает, что с подачи Болтона в Белом доме переоценили возможности лидера венесуэльской оппозиции и, напротив, недооценили Мадуро.

После выхода материала американский президент сразу же прокомментировал появившуюся информацию, но сделал это весьма своеобразно.

«Мне нравится Джон (Болтон. — RT). Он даёт мне хорошие рекомендации», — сказал Трамп журналистам.

Вместе с тем он весьма двусмысленно охарактеризовал деятельность своего внешнеполитического советника.

«Джон очень хорош, и он занимает жёсткую позицию по разным вопросам, но ничего», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, устраивают ли его рекомендации Болтона.

Президент США Дональд Трамп и советник по нацбезопасности Джон Болтон

AFP

© Leon Neal / Getty Images

«Я, между прочим, умеряю его пыл. И это очень здорово, правда? Это я умеряю его пыл», — добавил глава Белого дома.

«Это жёлтая карточка Болтону», — считает политолог Дмитрий Дробницкий.

В беседе с RT он рассказал, что неудача на венесуэльском направлении — это не единственная претензия Трампа к своему советнику по национальной безопасности.

«Болтону была поставлена конкретная задача: реформировать аппарат Совета национальной безопасности. В частности, он должен был уволить оттуда тех, кто не проявляет лояльности к Трампу. Болтон со своей задачей не справился. Но за этот провал Трамп уволить его не может. А за неудачу на венесуэльском направлении — может», — считает эксперт.

Такую же жёлтую карточку, по мнению Дробницкого, скоро получит другой сторонник смены власти в Венесуэле — госсекретарь Майк Помпео.

«Ему не удалось реформировать Госдепартамент. То есть, как в случае с Болтоном, главная причина недовольства президента — отнюдь не неудача на венесуэльском направлении. Провал плана по свержению Мадуро — лишь повод, но достаточно веский», — полагает эксперт.

Третий кандидат на жёлтую карточку в администрации Трампа — спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, который также убеждал президента, что Гуаидо легко захватит власть, считает Дробницкий.

При этом эксперт уверен, что в ближайшее время отставок не будет. «Болтона и Помпео пока просто некем заменить. В распоряжении Трампа не так-то много лояльных профессионалов», — пояснил политолог.

Эксперт не исключает, что на замену Болтону или Помпео Трамп может выбрать людей, придерживающихся более взвешенного внешнеполитического подхода, в том числе в отношении Венесуэлы.

«Нужно посмотреть, с кем будет проводить консультации президент. Если он начнёт плотнее сотрудничать, скажем, с Институтом Катона или сенатором Рэндом Полом, значит, у него есть идея пригласить в свою администрацию сторонников немного других взглядов на внешнюю политику, отличных от тех, каких придерживаются Болтон и Помпео», — считает Дробницкий.

Вашингтон проверяет союзников

Разочаровавшись в советниках, теперь Трамп попытается обеспечить поддержку нового курса в отношении Венесуэлы при помощи давления на Каракас со стороны других стран Латинской Америки. По этой причине и собирается саммит ОАГ в Вашингтоне 13 мая, отмечают эксперты.

За Организацией американских государств, по их мнению, давно закрепилась репутация проамериканской структуры.

«Председатель ОАГ уругваец Луис Альмагро — друг Майка Помпео. Сама организация послушно следует в фарватере политики Вашингтона и выступает за свержение Мадуро. Собственно, по этой причине Венесуэла в апреле и вышла из ОАГ», — пояснил в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовский.

Штаб-квартира Организации американских государств

AFP

© Karen Bleier

По словам эксперта, саммит в Вашингтоне призван продемонстрировать поддержку странами Латинской Америки политики США в отношении официального Каракаса.

«Это для Белого дома важно, так как там понимают, что единство членов ОАГ только кажущееся. Уругвай и Мексика готовы поддержать Мадуро, но опасаются американских санкций. Потому эти страны занимают нейтральную позицию. Они не признают Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы, как того требует Вашингтон, и выступают за мирные переговоры между властью и оппозицией», — подчеркнул Лидовский.

При этом, по мнению эксперта, скорее всего, после саммита ОАГ Соединённые Штаты введут новые санкции против официального Каракаса.

«США повторяются. Они действуют против Венесуэлы по кубинскому сценарию. Как когда-то Фиделя Кастро, Вашингтон сейчас старается изолировать Мадуро, оставить его без союзников, а потом добить санкциями. Это, конечно, не получится, потому что Венесуэлу поддерживают Россия и Китай. Но Трамп будет стараться сделать максимум возможного для реализации этого сценария», — считает Лидовский.

И даже со сменой конкретных персоналий в администрации Трампа политика США в отношении Венесуэлы не изменится, считает эксперт.

«При любом госсекретаре Вашингтон постарается сместить Мадуро. Вопрос только в том, насколько радикальными будут действия США», — подытожил Лидовский.