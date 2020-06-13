Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный...
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешат...
Главная / Украина

Выдадут ли Штаты Плахотнюка молдавскому правосудию

13 июня 2020, 15:00  •  128 • Украина
Материалы уголовного дела отправят в США
Экстрадиция беглого молдавского олигарха Влада Плахотнюка становится всё более реальной – 12 июня апелляционная палата Кишинёва отклонила запрос адвокатов Плахотнюка и оставила в силе ордер на его арест. Олигарху предъявлено обвинение по трём статьям Уголовного кодекса Молдовы: «создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах», всё вместе означает тюремный срок до 25 лет.
В прокуратуре сообщили, что следующий шаг – направление властям США материалов уголовного дела в отношении Плахотнюка для его экстрадиции.
В Молдавии уверены: такое решение суда – огромная победа, учитывая, что рассмотрение апелляции откладывалось по просьбе защиты пять раз. Изо всех сил тормозится и конфискация собственности олигарха: из запросов на конфискацию шести квартир и четырёх нежилых помещений судом был принят только один иск. Тем не менее прокуратура намерена бороться за конфискацию всей недвижимости, чтобы вернуть хоть какую-то часть награбленного в Молдове. А есть ещё виллы в Румынии, Франции и Швейцарии на миллионы евро.
Поэтому так спешил Андриан Канду перекупить депутатов для увеличения своей парламентской группы Pro Moldova в надежде на развал парламентской коалиции и отставку правительства. Но не получилось.
Однако экс-премьер Ион Стурза предупреждает: у Плахотнюка характер хищника, который жаждет мести.
«Плахотнюк не забыл, что молдаване отправили его в Майами. И он отомстит! Если так будет продолжаться, от этой страны ничего не останется», – считает Стурза и призывает депутатов не покупаться на грязные деньги Плахотнюка.
По мнению же белорусского политолога Александра Шпаковского, секрет «непотопляемости» Влада Плахотнюка очень прост: «Тонны компромата на всех мало-мальски значимых людей в Молдове, многих представителей правящего класса России, Румынии и стран Запада». А если беглый олигарх поделился своими знаниями с соответствующими американскими службами, то ему ничего не грозит в Соединённых Штатах.
Не зря же он на днях подал в суд на Государственный департамент США, требуя признать незаконным решение о признании его «нежелательной персоной» на территории этой страны.
Да и молдавский президент Игорь Додон считает, что Соединённые Штаты защищают Плахотнюка в надежде использовать того во время президентских выборов против действующего президента.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 14:00
Экс-депутат Рады заявил о приближении бунтов в Одессе и Харькове
10 июня 2020, 16:00
Чем опасен для единства Украины затеянный Владимиром Зеленским передел внутренних границ?
10 июня 2020, 12:00
Саакашвили заявил, что Украина скоро может распасться
10 июня 2020, 15:00
Иллюзию, что Петра Порошенко посадят, «наводят» ради того, чтобы переключить внимание украинцев с ультиматума МВФ
12 июня 2020, 14:00
В Молдавии пытаются остановить «политический туризм»
10 июня 2020, 14:00
Совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине очередного кредита
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
06 июня 2020, 20:55
"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России
12 июня 2020, 15:25
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный аппарат
07 июня 2020, 20:00
"А-а-а, Макарена!" Нацгвардия США применила на протестующих проверенный в Ираке метод усмирения
12 июня 2020, 16:00
Лукашенко нашел замену нефти и газу
06 июня 2020, 19:55
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
12 июня 2020, 21:00
"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.