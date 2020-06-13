Выдадут ли Штаты Плахотнюка молдавскому правосудию

Материалы уголовного дела отправят в США

Экстрадиция беглого молдавского олигарха Влада Плахотнюка становится всё более реальной – 12 июня апелляционная палата Кишинёва отклонила запрос адвокатов Плахотнюка и оставила в силе ордер на его арест. Олигарху предъявлено обвинение по трём статьям Уголовного кодекса Молдовы: «создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах», всё вместе означает тюремный срок до 25 лет.

В прокуратуре сообщили, что следующий шаг – направление властям США материалов уголовного дела в отношении Плахотнюка для его экстрадиции.

В Молдавии уверены: такое решение суда – огромная победа, учитывая, что рассмотрение апелляции откладывалось по просьбе защиты пять раз. Изо всех сил тормозится и конфискация собственности олигарха: из запросов на конфискацию шести квартир и четырёх нежилых помещений судом был принят только один иск. Тем не менее прокуратура намерена бороться за конфискацию всей недвижимости, чтобы вернуть хоть какую-то часть награбленного в Молдове. А есть ещё виллы в Румынии, Франции и Швейцарии на миллионы евро.

Поэтому так спешил Андриан Канду перекупить депутатов для увеличения своей парламентской группы Pro Moldova в надежде на развал парламентской коалиции и отставку правительства. Но не получилось.

Однако экс-премьер Ион Стурза предупреждает: у Плахотнюка характер хищника, который жаждет мести.

«Плахотнюк не забыл, что молдаване отправили его в Майами. И он отомстит! Если так будет продолжаться, от этой страны ничего не останется», – считает Стурза и призывает депутатов не покупаться на грязные деньги Плахотнюка.

По мнению же белорусского политолога Александра Шпаковского, секрет «непотопляемости» Влада Плахотнюка очень прост: «Тонны компромата на всех мало-мальски значимых людей в Молдове, многих представителей правящего класса России, Румынии и стран Запада». А если беглый олигарх поделился своими знаниями с соответствующими американскими службами, то ему ничего не грозит в Соединённых Штатах.

Не зря же он на днях подал в суд на Государственный департамент США, требуя признать незаконным решение о признании его «нежелательной персоной» на территории этой страны.

Да и молдавский президент Игорь Додон считает, что Соединённые Штаты защищают Плахотнюка в надежде использовать того во время президентских выборов против действующего президента.