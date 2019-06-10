Выдачи в Китай никто не хочет: На акцию против закона об экстрадиции в Гонконге вышло рекордное число протестующих

Парламент планирует рассмотреть и принять этот законопроект 12 июня. Если закон будет принят, то Гонконг будет выдавать подозреваемых по запросу в те страны, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции. Некоторых подозреваемых в преступлениях будут выдавать континентальному Китаю.

Организаторы акции заявили о том, что на улицы города вышло более миллиона человек. Это действительно огромное количество, если учесть, что население Гонконга составляет 7,5 миллионов жителей. Оценки полиции намного скромнее: стражи порядка насчитали всего 240 тысяч участников. Серьезных беспорядков отмечено не было, однако кое-где полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Напряженность вокруг указанного законопроекта нарастала на протяжении последних недель. Как пишет местное издание The South China Morning Post, активисты организовали сбор подписей против принятия этого законопроекта.

По мнению сторонников принятия этого документа, а среди них и администрация Гонконга, он станет важным инструментом в борьбе с транснациональной преступностью и поддержания верховенства закона.