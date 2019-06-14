Выдача на смерть? Правосудие, за которое стыдно • 48 • Аналитика Обычное дело

Как известно, великий итальянский поэт и мыслитель Данте Алигьери в своей поэме «Божественная комедия» разделил ад на девять кругов. Каждый из них опускался все ниже, и страдания попавших в них были все более и более жуткими. В девятый, самый страшный круг, Данте поместил такую категорию грешников, как «обманувшие доверившихся». То есть не просто предателей, а тех, кто предал людей, безусловно им доверявших. Там, в самой середине девятого круга, во льду мертвого ледяного озера Коцит, вмерзшим в лед стоял сам Люцифер, бесконечно пережевывающий трех, по мнению Данте, самых гнусных предателей за историю человечества.







Одним из этих предателей был Иуда…



Можно как угодно относиться к самому Данте и его великому произведению. Можно соглашаться или не соглашаться с его определением тяжести грехов и их распределением по уровням. Но бесспорно одно: почти во всех религиях, во всяком народе и в любой традиции предательство считалось одним из самых тяжких грехов.



Увы, но это, похоже, не относится к современной России, где предательство тех, кто поверил нашей стране и вручил ей свою судьбу, стало делом почти обыденным…



Недавно стало известно, что российский суд вынес очередное решение, грозящее выдачей гражданки Украины властям этой страны. Ирина Воронцова, о которой идет речь, уже не первый год бьется за свое право остаться в России и не представать перед украинским судом, где ей грозит до 15 лет за «пособничество сепаратистам». Но суды она с незавидной регулярностью проигрывает. Хотя оснований для того, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос в свою пользу, у неё предостаточно.



Русская, замужем за гражданином России? Глупость какая…

Начнем с того, что Ирина – супруга гражданина России. В своё время это послужило основанием для выдачи ей вида на жительство в нашей стране, но он был аннулирован из-за страшного, по мнению властей, правонарушения – участия в несанкционированном митинге.



Митинг был на самом деле несанкционированным, но вроде бы ничего особо криминального на нем не происходило – он был посвящен столетней годовщине Октябрьской революции и опасность представлял разве что потому, что его, разумеется, решили разогнать. Участие в нем самой Ирины тоже спорно – по утверждению свидетелей, она лишь вела съемку происходящего и непосредственного участия в акции не принимала. Но пусть даже в этом есть некоторое лукавство, и у сотрудников МВД на сей счет другое мнение. Так или иначе, суд счел возможным ограничиться в её случае административной ответственностью, на чем, наверное, можно было бы и остановиться.



Но не тут-то было. Российская административная машина заработала, жернова закрутились, шестеренки забегали, и в результате молодой женщине отказали в виде на жительство в РФ. Потом несколько раз отказывали её апелляциям, а самой Ирине начали настойчиво предлагать покинуть Россию. В каком направлении? Ну, это понятно – с распростертыми объятиями её ждали только на Украине, где она уже давно внесена в базу печально известного сайта «Миротворец» как пособница «сепаратистов».



Вообще, Ирина Воронцова с начала нулевых годов активно участвует в русском движении на Украине. В 2004 году она вступила в украинскую организацию НБП (Национал-большевистская партия, ныне запрещена в России), активно участвовала в её деятельности, подвергалась нападениям со стороны украинских националистов. С 2009 года, уже проживая с мужем в Санкт-Петербурге, участвовала в деятельности партии «Другая Россия».



После фашистского переворота на Украине она вместе с мужем принимала участие в противостоянии Киеву на Донбассе. Её супруг защищал республики с оружием в руках, а она работала там волонтером, собирая и доставляя на Донбасс гуманитарную помощь.



Сейчас на Украине ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет…



Откровенно говоря, очень не хочется влезать во все законные и подзаконные основания возможной выдачи Ирины в руки хунты Турчиновых – Ярошей. Не хочется именно потому, что велик риск увидеть страшную и неприкрытую правду – мы действительно на совершенно законных основаниях можем предать того, кто нам доверился, кто считает Россию своим единственным домом, а пребывание своей малой Родины в составе Украины – страшным недоразумением. То есть именно то и страшно, что это может быть не злой умысел конкретного чиновника или судьи, а самое что ни на есть законнейшее решение.



И нам останется только всплеснуть руками и промямлить: «Ну, раз все законно, то нет вопросов». В итоге так и живем – двумя руками за законность и правопорядок, но иногда даже страшно задуматься о том, что же у нас за законы…





В связи с происходящим ещё острее понимаешь, как же мы ошиблись, в свое время признав хунту и Порошенко. Если бы этого не было сделано, сейчас можно было бы выдать Ирину властям Донецка как единственным легитимным представителям украинской власти. Конечно, и это выглядит сомнительным решением, но все-таки, раз уж закон так неумолим, а судьи так непробиваемы, это было бы вполне приемлемым компромиссом.



Воронцова не Голунов, протестов не будет?

Совсем недавно, когда был арестован Иван Голунов, почти все журналистское сообщество как один встало на его защиту. С учетом того, что по результатам внутреннего расследования из органов было уволено сразу два генерала, нарушения в деле, мягко говоря, были, и защищали Ивана не зря. Но некоторый оптимизм, который нам внушил исход этого дела, полностью разбивается вот о такие случаи: Ирина Воронцова не журналист, за неё наше медийное сообщество горой не встанет, и при почти полном попустительстве всех заинтересованных лиц её выдадут украинским живодерам. А там уже как повезет: или большой тюремный срок, или она будет повешена в камере, как это уже было с другой активисткой «Антимайдана», выданной российскими судами киевским властям, Мариной Меньшиковой.



Нет, нельзя сказать, что эту тему игнорируют все. В частности, Сергей Шаргунов попытался ещё раз привлечь внимание к этому вопиющему случаю, чтобы все-таки спасти Ирину. И наше ему за это уважение. На страницах некоторых других СМИ тоже появились дежурные репортажи, рассказывающие об этом случае.



Но все-таки это не Иван Голунов. И никто за её высылку персонально не ответит. Как верно сказал Шаргунов, «безропотно, равнодушно» и, увы, бесчеловечно.



Собственно, это больше всего и беспокоит. Сам я многое могу простить нынешней власти – и недосмотры, и вороватость, и даже некомпетентность. Но предательство прощать нельзя. Потому что сегодня Ирина, завтра ты, а послезавтра вся Россия.



Зато переговоры по газу идут, к скидкам мы готовы, финансировать АТО продолжим…



Грустно все это. Мне вспомнился ещё очень старый случай, кажется, ельцинских времен (а может, и горбачевских ещё, точно сказать не могу). Помню, как-то перелетел к нам китайский летчик на своем истребителе. Поверил, что у нас тут свобода и независимость.



Выдали китайского летчика. Быстро выдали. Кажется, расстреляли его в Китае…



И не то чтобы мне было очень жалко китайского летчика – все-таки он был предателем и свою участь заслужил. Но вот эта наша (как государства) безропотность в подобных случаях очень печалит. Да возьмите любую европейскую страну или те же США – стоит там заявить, что ты опасаешься на родине преследования по политическим мотивам, и заявитель может не опасаться выдачи. А уж если у страны, добивающейся выдачи, чуть подмочена репутация в области соблюдения прав человека, то она может хоть миллион запросов отправить – скорее всего, проигнорируют все.



Собственно, очень бы хотелось, чтобы люди, подобные Сергею Шаргунову (а он, напомню, депутат Госдумы) инициировали и попытались протащить через Госдуму соответствующую законодательную инициативу, согласно которой выдавать людей странам, столь явно плюющим на права человека, как современная Украина, не смог бы ни один суд. А для исключительных случаев оставить такое право за президентом.



И тогда бы я посмотрел, как Владимир Владимирович подпишет распоряжение о депортации Ирины Воронцовой или другого человека, оказавшегося в схожей жизненной ситуации.



Но это, как говорится, «мечты, мечты». Пока мы будем им предаваться, Ирину могут выслать на Украину и убить в тюрьме.



Прецеденты уже были… Как известно, великий итальянский поэт и мыслитель Данте Алигьери в своей поэме «Божественная комедия» разделил ад на девять кругов. Каждый из них опускался все ниже, и страдания попавших в них были все более и более жуткими. В девятый, самый страшный круг, Данте поместил такую категорию грешников, как «обманувшие доверившихся». То есть не просто предателей, а тех, кто предал людей, безусловно им доверявших. Там, в самой середине девятого круга, во льду мертвого ледяного озера Коцит, вмерзшим в лед стоял сам Люцифер, бесконечно пережевывающий трех, по мнению Данте, самых гнусных предателей за историю человечества.Одним из этих предателей был Иуда…Можно как угодно относиться к самому Данте и его великому произведению. Можно соглашаться или не соглашаться с его определением тяжести грехов и их распределением по уровням. Но бесспорно одно: почти во всех религиях, во всяком народе и в любой традиции предательство считалось одним из самых тяжких грехов.Увы, но это, похоже, не относится к современной России, где предательство тех, кто поверил нашей стране и вручил ей свою судьбу, стало делом почти обыденным…Недавно стало известно, что российский суд вынес очередное решение, грозящее выдачей гражданки Украины властям этой страны. Ирина Воронцова, о которой идет речь, уже не первый год бьется за свое право остаться в России и не представать перед украинским судом, где ей грозит до 15 лет за «пособничество сепаратистам». Но суды она с незавидной регулярностью проигрывает. Хотя оснований для того, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос в свою пользу, у неё предостаточно.Начнем с того, что Ирина – супруга гражданина России. В своё время это послужило основанием для выдачи ей вида на жительство в нашей стране, но он был аннулирован из-за страшного, по мнению властей, правонарушения – участия в несанкционированном митинге.Митинг был на самом деле несанкционированным, но вроде бы ничего особо криминального на нем не происходило – он был посвящен столетней годовщине Октябрьской революции и опасность представлял разве что потому, что его, разумеется, решили разогнать. Участие в нем самой Ирины тоже спорно – по утверждению свидетелей, она лишь вела съемку происходящего и непосредственного участия в акции не принимала. Но пусть даже в этом есть некоторое лукавство, и у сотрудников МВД на сей счет другое мнение. Так или иначе, суд счел возможным ограничиться в её случае административной ответственностью, на чем, наверное, можно было бы и остановиться.Но не тут-то было. Российская административная машина заработала, жернова закрутились, шестеренки забегали, и в результате молодой женщине отказали в виде на жительство в РФ. Потом несколько раз отказывали её апелляциям, а самой Ирине начали настойчиво предлагать покинуть Россию. В каком направлении? Ну, это понятно – с распростертыми объятиями её ждали только на Украине, где она уже давно внесена в базу печально известного сайта «Миротворец» как пособница «сепаратистов».Вообще, Ирина Воронцова с начала нулевых годов активно участвует в русском движении на Украине. В 2004 году она вступила в украинскую организацию НБП (Национал-большевистская партия, ныне запрещена в России), активно участвовала в её деятельности, подвергалась нападениям со стороны украинских националистов. С 2009 года, уже проживая с мужем в Санкт-Петербурге, участвовала в деятельности партии «Другая Россия».После фашистского переворота на Украине она вместе с мужем принимала участие в противостоянии Киеву на Донбассе. Её супруг защищал республики с оружием в руках, а она работала там волонтером, собирая и доставляя на Донбасс гуманитарную помощь.Сейчас на Украине ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет…Откровенно говоря, очень не хочется влезать во все законные и подзаконные основания возможной выдачи Ирины в руки хунты Турчиновых – Ярошей. Не хочется именно потому, что велик риск увидеть страшную и неприкрытую правду – мы действительно на совершенно законных основаниях можем предать того, кто нам доверился, кто считает Россию своим единственным домом, а пребывание своей малой Родины в составе Украины – страшным недоразумением. То есть именно то и страшно, что это может быть не злой умысел конкретного чиновника или судьи, а самое что ни на есть законнейшее решение.И нам останется только всплеснуть руками и промямлить: «Ну, раз все законно, то нет вопросов». В итоге так и живем – двумя руками за законность и правопорядок, но иногда даже страшно задуматься о том, что же у нас за законы…В связи с происходящим ещё острее понимаешь, как же мы ошиблись, в свое время признав хунту и Порошенко. Если бы этого не было сделано, сейчас можно было бы выдать Ирину властям Донецка как единственным легитимным представителям украинской власти. Конечно, и это выглядит сомнительным решением, но все-таки, раз уж закон так неумолим, а судьи так непробиваемы, это было бы вполне приемлемым компромиссом.Совсем недавно, когда был арестован Иван Голунов, почти все журналистское сообщество как один встало на его защиту. С учетом того, что по результатам внутреннего расследования из органов было уволено сразу два генерала, нарушения в деле, мягко говоря, были, и защищали Ивана не зря. Но некоторый оптимизм, который нам внушил исход этого дела, полностью разбивается вот о такие случаи: Ирина Воронцова не журналист, за неё наше медийное сообщество горой не встанет, и при почти полном попустительстве всех заинтересованных лиц её выдадут украинским живодерам. А там уже как повезет: или большой тюремный срок, или она будет повешена в камере, как это уже было с другой активисткой «Антимайдана», выданной российскими судами киевским властям, Мариной Меньшиковой.Нет, нельзя сказать, что эту тему игнорируют все. В частности, Сергей Шаргунов попытался ещё раз привлечь внимание к этому вопиющему случаю, чтобы все-таки спасти Ирину. И наше ему за это уважение. На страницах некоторых других СМИ тоже появились дежурные репортажи, рассказывающие об этом случае.Но все-таки это не Иван Голунов. И никто за её высылку персонально не ответит. Как верно сказал Шаргунов, «безропотно, равнодушно» и, увы, бесчеловечно.Собственно, это больше всего и беспокоит. Сам я многое могу простить нынешней власти – и недосмотры, и вороватость, и даже некомпетентность. Но предательство прощать нельзя. Потому что сегодня Ирина, завтра ты, а послезавтра вся Россия.Зато переговоры по газу идут, к скидкам мы готовы, финансировать АТО продолжим…Грустно все это. Мне вспомнился ещё очень старый случай, кажется, ельцинских времен (а может, и горбачевских ещё, точно сказать не могу). Помню, как-то перелетел к нам китайский летчик на своем истребителе. Поверил, что у нас тут свобода и независимость.Выдали китайского летчика. Быстро выдали. Кажется, расстреляли его в Китае…И не то чтобы мне было очень жалко китайского летчика – все-таки он был предателем и свою участь заслужил. Но вот эта наша (как государства) безропотность в подобных случаях очень печалит. Да возьмите любую европейскую страну или те же США – стоит там заявить, что ты опасаешься на родине преследования по политическим мотивам, и заявитель может не опасаться выдачи. А уж если у страны, добивающейся выдачи, чуть подмочена репутация в области соблюдения прав человека, то она может хоть миллион запросов отправить – скорее всего, проигнорируют все.Собственно, очень бы хотелось, чтобы люди, подобные Сергею Шаргунову (а он, напомню, депутат Госдумы) инициировали и попытались протащить через Госдуму соответствующую законодательную инициативу, согласно которой выдавать людей странам, столь явно плюющим на права человека, как современная Украина, не смог бы ни один суд. А для исключительных случаев оставить такое право за президентом.И тогда бы я посмотрел, как Владимир Владимирович подпишет распоряжение о депортации Ирины Воронцовой или другого человека, оказавшегося в схожей жизненной ситуации.Но это, как говорится, «мечты, мечты». Пока мы будем им предаваться, Ирину могут выслать на Украину и убить в тюрьме.Прецеденты уже были… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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