Вычислить и наказать: Руслан Осташко требует возбудить дело из-за сегрегации русских и эстонцев в Таллине

На трамвайной остановке в столице Эстонии Таллине появились плакаты антироссийского и сегрегационного содержания. Надписи на них указывают, где люди должны стоять. На одном написано "Здесь только эстонцы", на другом — "Здесь только русские". "Но по-хорошему, надо вычислить авторов, завести уголовное дело в России", - написал в своем Twitter политолог Руслан Осташко.

Отметим, что кроме собственно надписей, на плакатах указан номер телефона. Как сообщают СМИ, позвонив по нему, можно услышать сообщение автоответчика, призывающее голосовать за партию "Ээстри 200".

Выборы в Эстонии назначены, напомним, на 3 марта текущего года. Таким образом, указанные баннеры являются своеобразной агитацией.

Она, впрочем, считает Руслан Осташко, носит явно радикальный и одиозный характер.

"За такую рекламу в Таллинне надо как минимум вызвать посла для объяснений. Но по-хорошему, надо вычислить авторов, завести уголовное дело в России и объявить их в международный розыск. В любой нормальной стране мира такая "реклама" - это преступление!" - пишет он.

За такую рекламу в Таллинне надо, как минимум, вызвать посла для объяснений. Но по хорошему, надо вычислить авторов, завести уголовное дело в России и объявить их в международный розыск. В любой нормальной стране мира такая «реклама» - это преступление!

Что сделает наш МИД? pic.twitter.com/a8RjjhYsBE — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) January 7, 2019

О том, что сегрегационная реклама на остановке является предвыборной агитацией, сообщает информресурс "Аргументы недели".