Вычислили по дорожным камерам: задержан подозреваемый в убийстве экс-банкира Яхонтова и его семьи

В Белоруссии задержали подозреваемого в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына. Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, в ближайшее время мужчину доставят в Москву для следственных мероприятий. По одной из версий, рассматриваемой следствием, причиной расправы стала прежняя профессиональная деятельность Михаила Яхонтова. Он задолжал больше 8 млрд рублей кредиторам Смоленского банка, в котором работал топ-менеджером до отзыва лицензии. Кроме того, незадолго до убийства Яхонтов давал показания по делу о хищениях в «Роснано».

Предполагаемый убийца экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи задержан. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, подозреваемого в убийстве трёх человек задержали в Белоруссии, сейчас с ним работают следователи. В ближайшее время его доставят в Москву. Пока имя задержанного не разглашается в интересах следствия.

Задержали в Белоруссии

57-летнего Михаила Яхонтова, его 39-летнюю жену и восьмилетнего сына нашли убитыми 26 октября в квартире в элитном жилом комплексе на западе Москвы.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило дело об убийстве двух и более лиц (ст. 105 УК РФ).

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что следствие отрабатывает несколько версий, в том числе связанную с прежней профессиональной деятельностью мужчины.

Ранее Михаил Яхонтов был топ-менеджером Смоленского банка и задолжал кредиторам более 8 млрд рублей. Также в СМИ появилась информация о том, что незадолго до убийства Михаил Яхонтов давал показания следователям по делу о хищениях в «Роснано» в отношении экс-директора по инвестиционной деятельности Андрея Горькова.

Корпорация имела счёт в Смоленском банке и также потеряла деньги после его банкротства. В арбитражных судах по банкротству Роснано заявляло претензии к банку и требовало вернуть более 738 млн рублей.

RT попытался связаться с самим Горьковым и его адвокатами, но они были недоступны.

По данным СМИ, оперативникам удалось быстро выйти на след предполагаемого убийцы семьи Яхонтова благодаря дорожным камерам. По неподтверждённой информации, задержанного зовут Андрей Скрипкин.

После тройного убийства, по данным Telegram-каналов, он пешком прошёл четыре километра до проспекта Вернадского, вызвал такси и добрался до вокзала. Оттуда подозреваемый уехал в Белоруссию.

Список пострадавших пополняется

Ранее RT рассказывал, что за два месяца до своей смерти Михаил Яхонтов был официально признан банкротом. Согласно данным арбитражного суда, он задолжал 8,4 млрд рублей кредиторам Смоленского банка, в котором когда-то работал.

После признания банкротства суд назначил управляющего имуществом экс-банкира — им стал Дмитрий Павлов. В беседе с RT он рассказал, что пока реестр кредиторов, которые пострадали от действий экс-банкира, всё ещё формируется.

«Процедура была введена только 8 сентября, и реестр кредиторов всё ещё не закрыт, требования рассматриваются. Пока в реестре лишь одно наименование — сам Смоленский банк», — рассказал собеседник.

По его словам, закон о банкротстве предусматривает случаи, когда должник скончался на момент введения процедуры или после неё.

«Вне зависимости от состояния должника будет формироваться перечень его имущества: что у человека есть из недвижимости, транспортных средств и так далее. Всё это будет продано, и из полученных денег можно будет рассчитаться с кредиторами», — пояснил Павлов.

Лицензия у ОАО «Смоленский банк» была отозвана в декабре 2013 года. А в 2016 году Яхонтова и трёх его коллег обвинили в особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 196 УК РФ). Вместе с ним фигурантами уголовного дела стали владелец Смоленского банка Павел Шитов и топ-менеджеры банка Роман Щербаков и Тимур Акберов.

По версии следствия, топ-менеджеры, заранее узнав о предстоящем отзыве лицензии у банка, намеренно приостановили обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. И одновременно с этим через подконтрольные им фирмы стали выводить денежные средства на свои счета.

Следствие установило, что в период с 2010 по 2013 года Смоленский банк выдал подконтрольным строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на сумму 2 млрд рублей.

В марте 2019 года Яхонтова осудили на шесть лет колонии общего режима. Суд зачёл в срок время, которое он провёл под арестом во время следствия, по формуле «день в СИЗО — полтора дня в колонии». Незадолго до того, как его убили, Михаил Яхонтов вышел на свободу.

Основной акционер Смоленского банка Павел Шитов уехал из России ещё до возбуждения уголовного дела. По последним данным, он живёт на Украине и находится под следствием и в международном розыске. В свои соцсетях Шитов рассказывает, как прибыльно инвестировать личные деньги.