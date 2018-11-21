«Выбраться из плена иллюзий о «всемогуществе» США»: МИД РФ дал совет Вашингтону

В МИД РФ подсчитали, что новые антироссийские санкции США уже одиннадцатые по счету за последние 3,5 месяца. Дипломаты посоветовали Вашингтону обратить внимание на тщетность рестрикций против Москвы и «выбраться из плена иллюзий о «всемогуществе» США».

Попытки США предъявлять обвинения России в содействии поставкам нефти в Сирию выглядят как заявление о поддержке террористов и стремление помешать восстановлению республики. Об этом говорится в опубликованном в среду комментарии МИД РФ в связи с расширением Вашингтоном антироссийских санкций.

Российские дипломаты отметили, что Соединенные Штаты «продолжают нарастающим темпом принимать санкции против России».

«Их недавнее расширение стало 11-м за последние три с половиной месяца и все больше превращается в рутину», - подчеркнул в своем комментарии на официальном сайте МИД РФ, указав на то, что истинная причина очередных рестрикций кроется, на самом деле, «во внутриполитическом раздоре в США, когда каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении».

«В итоге получается неуклюже», - резюмирует внешнеполитическое ведомство, отмечая, что «стараясь надавить на Россию, Вашингтон раз за разом демонстрирует свою неспособность заставить нашу страну изменить самостоятельную линию на мировой арене».

По факту - полный провал антироссийских рестрикций.

Однако Штаты продолжают упорно пополнять черный список. Ранее они внесли в него шесть физических лиц и три организации «за содействие в поставках нефти сирийскому правительству». В числе тех, кто попал под санкции, есть два российских предприятия: Global Vision Group и «Промсырьеимпорт», а также первый замгендиректора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев.

В МИД РФ подобные рестрикции воспринимают как «заявление о поддержке террористов и одновременно стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла». Отсюда у российских дипломатов невольно возникает вопрос: «Неужели США хотят именно этого?»

В целом же на ситуацию с очередными санкциями в МИД России оценивают весьма иронично, отметив высокое самомнение Вашингтона о собственной гегемонии.

«Американским политикам стоило бы начать выбираться из плена иллюзий о «всемогуществе» США, в чем они сами себя убедили. Заниматься самообманом опасно», - предупредили во внешнеполитическом ведомстве.