«Выбрал лучшее время»: как на Украине отреагировали на возможное возвращение Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на комментарий опального бизнесмена. Как полагают источники RT в украинских политических партиях, Коломойский может воспользоваться «транзитным» периодом во власти, чтобы сформировать выгодную для себя политическую конъюнктуру. В то же время эксперты сомневаются, что возвращение олигарха существенно отразится на внешнеполитическом курсе Киева.

Украинский олигарх Игорь Коломойский вернулся на родину после двух лет отсутствия. Об этом со ссылкой на самого бизнесмена сообщает украинское издание TheБабель.

Ранее украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что Коломойского доставил в Днепропетровск в 2:30 по местному времени лайнер группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT. По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, вместе с Коломойским прилетели бизнесмен Тимур Миндич и народный депутат фракции «Відродження» Андрей Шипко.

Как сообщает TheБабель, Коломойский пока не знает, чем именно будет заниматься дальше. Ранее украинские СМИ сообщали, что 12 мая на Украину из Тель-Авива вернулся его ближайший бизнес-партнёр — Геннадий Боголюбов.

В 2014 году после государственного переворота на Украине Игорь Коломойский возглавил администрацию Днепропетровской области. Тогда же Следственный комитет России объявил его в международный розыск, обвинив в организации убийств, применении запрещённых средств ведения войны, похищениях людей и препятствовании деятельности журналистов.

После конфликта с президентом Петром Порошенко и национализации наиболее крупного актива группы «Приват» — «ПриватБанка» — Игорь Коломойский покинул Украину. Последний раз он был на Украине в 2017-м. Олигарх проживал в Швейцарии, с сентября прошлого года — в Израиле. На выборах президента Украины Игорь Коломойский поддержал шоумена Владимира Зеленского. Победивший на выборах кандидат исполнял роль украинского лидера в сериале «Слуга народа», который транслировался на принадлежащем Коломойскому телеканале «1+1».

«Опасаются передела»

Ранее в интервью изданию Bihus.info Игорь Коломойский заявлял о намерении вернуться на Украину, но только после инаугурации Зеленского. Тогда опальный олигарх объяснял такое решение нежеланием «улучшать статистику» Петру Порошенко.

«Потому что скажут: сколько олигархов вернулись при Порошенко — Коломойский, один есть. Я хочу, чтобы счёт на табло изменился, и записали моё возвращение Зеленскому», — подчеркнул тогда Коломойский.

В украинских социальных сетях связали приезд Коломойского со стремлением олигарха усилить контроль над Владимиром Зеленским. «Коломойский сегодня ночью прилетел. Психанул. Решил показать, кто тут «папочка», — пишет журналист портала Strana.ua Олеся Медведева.

«Джулиани намекает Зе, что тому следует дистанцироваться от Коломойского, но дядя Игорь тут же вылетает в Украину контролить пасынка», — отмечает популярный Twitter «Злой Одессит».

«Ну, теперь-то всё и начнётся. Теперь-то всё и произойдёт. Инаугурация, посадки, взлёты и падения», — предположил украинский блогер Юрий Касьянов.

Как отметил в интервью RT источник в партии «Самопомощь» (её лидер — мэр Львова Андрей Садовой. — RT), скорее всего, олигарх решил воспользоваться возможностями, которые предоставляет период транзита власти.

«Игорь Коломойский, вероятнее всего, хочет решить главные вопросы до инаугурации Владимира Зеленского. Сейчас на Украине период безвластия — новый президент ещё не приступил к выполнению своих обязанностей, а предыдущий уже готовится уходить. Это лучшее время для того, чтобы выиграть все суды по «ПриватБанку» или приехать на Украину. Никто не сможет обвинить Владимира Зеленского в помощи олигарху», — пояснил собеседник RT.

Напомним, что 13 мая национальный банк Украины проиграл аппеляцию Коломойскому по делу, касающемуся национализации «ПриватБанка». В апреле суд в Киеве признал противоправными основания для приобретения государством «ПриватБанка». 15 мая эксперт команды Владимира Зеленского Виктория Страхова предложила вернуть Коломойскому 2 млрд. гривен за «ПриватБанк» взаимозачётом.

Несмотря на то, что ранее Коломойский утверждал, что он не намерен «мстить» своим противникам, в том числе Петру Порошенко и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтарёвой, собеседники RT ожидают от олигарха активных действий по возвращению отнятых ранее активов.

«Бизнесмены в ожидании неизвестного, — утверждает источник RT в партии «Народный фронт». — Связь между Игорем Коломойским и новым президентом очевидна. Все на Украине прекрасно знают методы, которые использует Коломойский. Поэтому все опасаются передела собственности».

Собеседник RT допустил, что могут пострадать и те «компании с российским капиталом», которые до сих пор ведут деятельность на Украине. По мнению представителя «Народного фронта», против них «могут начать настоящую войну».

Впрочем, ряд экспертов придерживаются притовоположного мнения. Так, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что в ближайшее время олигарх вряд ли будет предпринимать резкие шаги.

Владимир Зеленский

Reuters

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«Ясно, что к Игорю Коломойскому потянется целый поток «ходоков», которые через него будут пытаться повлиять на ситуацию. Но Коломойский хитёр и умён, он прекрасно понимает, что напрямую лоббировать частные интересы через близость к новому президенту ему невыгодно, — отметил в разговоре с RT Погребинский. — Гораздо больше пользы из всего этого он может извлечь через определённое время, но не в данный момент».

«Договориться о назначении»

Коломойский вернулся на Украину на фоне противостояния избранного президента Зеленского и Петра Порошенко, вызванного затянувшимся транзитом власти. Рада, где преобладают сторонники действующего главы украинского государства, откладывала инаугурацию Зеленского, пока на голосовании в четверг всё-таки не выбрала 20 мая в качестве даты вступления нового президента в должность. При этом сам Зеленский настаивал на 19 мая.

Ранее Зеленский обращал внимание на то, что Пётр Порошенко, затягивая передачу власти, совершает «необратимые действия»: раздаёт генеральские звания, назначает судей Верховного суда и новых чиновников. Подконтрольная Порошенко Рада принимает законы, вызывающие критику избранного президента, — например, так называемый закон о языке.

Бывший шоумен сравнил действующего президента с «туристом в египетском отеле», который «тащит полотенца и берёт всё подряд со шведского стола».

На поведение Порошенко также отрегагировали западные партнёры Киева: послы стран G7 призвали его обеспечить плавную передачу власти Зеленскому.

По мнению источника RT в «Блоке Петра Порошенко», цель приезда Коломойского на Украину — лично договориться с представителями украинской элиты о «правилах игры» при новом президенте.

«Скорее всего, ему будет необходимо создать лояльное большинство в парламенте, договориться о назначении министров. У него гораздо больше опыта в этом вопросе, чем у Зеленского», — подчеркнул собеседник RT из партии Порошенко.

Ранее Игорь Коломойский в интервью ряду СМИ дал несколько советов команде Владимира Зеленского. Так, он порекомендовал оставить Арсения Авакова на посту главы МВД, а Юрия Луценко — в качестве руководителя генеральной прокуратуры Украины, по крайней мере до новых выборов в Раду. До этого сам Зеленский и представители его команды заявляли, что Луценко должен уйти. Ещё одного ставленика Петра Порошенко — скандального главу «Нафтогаза» Андрея Коболева — Коломойский рекомендовал повысить, назначив премьер-министром Украины.

Зал заседаний Верховной Рады Украины

globallookpress.com

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Также, по мнению олигарха, с должностью главы администрации президента Украины лучше всего справился бы Андрей Богдан — юрист, ранее представлявший интересы самого Коломойского. Кроме того, основатель «ПриватБанка» также предположил, что действующий президент Пётр Порошенко может стать министром иностранных дел или послом Украины в США.

Внешний контур

Источники RT в украинских политических кругах отмечают, что Коломойский больше заинтересован во внутренней политике, чем во внешней.

«Он даже был не против, чтобы МИД по-прежнему возглавлял Павел Климкин. Но против этого выступили в окружении Порошенко, и Климкин заявил об уходе», — утверждает собеседник RT из Радикальной партии Олега Ляшко.

По словам Михаила Погребинского, возвращение Коломойского на Украину может быть связано также с тем, что «Владимир Зеленский признан и на Западе, и на Востоке», а значит, Коломойский может не опасаться преследования в последние дни правления Петра Порошенко.

Ранее Зеленского критиковали за близость к Коломойскому, в том числе и на Западе. Так, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Анопченко адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани рекомендовал избранному президенту Украины «очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов — Игоря Коломойского и других». Ранее Джулиани отменил запланированный вылет в Киев, заявив, что в окружении Зеленского много «врагов Трампа».

Тем не менее, эксперты отмечают, что пока трудно говорить, как возвращение Коломойского отразится на внешней политике страны, если этот фактор вообще будет иметь какое-то значение. Единственное, в чём уверены аналитики: Коломойский — далеко не последний противник Петра Порошенко, который готов вернуться на Украину.

Михаил Саакашвили

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«И Саакашвили скоро вернётся на Украину по той же причине — уход с поста президента Петра Порошенко», — отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.