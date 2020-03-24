Выбрал для эвакуации окно: В Индии пилот сбежал от пассажира с коронавирусом

Как пишет The Week, неприятный инцидент произошёл 20 марта на одном из авиарейсов маршрута Пуна - Дели. Ещё во время полёта среди пассажиров распространился слух о том, что в первом ряду находится предполагаемый носитель коронавируса нового вида. В салоне началась паника, люди по возможности изолировались от контактов.

Сразу после посадки в аэропорту Дели все пассажиры массово покинули воздушное судно через аварийный выход в хвостовой части лайнера, а затем так же дружно отправились сдавать тест на наличие вируса.

Экипаж судна во главе с командиром решил не рисковать и покинул самолёт через вторичный эвакуационный выход - раздвижное окно, которое расположено сразу за кабиной пилотов.

Известно, что результаты тестов всех пассажиров оказались отрицательными. Самолёт немедленно продезинфицировали.

Специалисты предрекают сложные времена для индийской внутренней авиации, несмотря на то что этот сектор был одним из самых быстрорастущих в мире за последние несколько лет. В 2019 году отрасль уже пережила падение после банкротства ведущего частного перевозчика Jet Airways, а теперь её поразила всеобщая паника из-за коронавируса.