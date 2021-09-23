Выборы, за которые стыдно: Сожгли несколько зданий, чтобы замести следы

От Запада, демократия которого выродилась, не стоит ждать объективных оценок выборов в России. Лучшая защита, как известно, это нападение. Давайте поэтому сами обратим пристальное внимание на западные выборы, которые нам ставят в пример, а потом посмотрим, кто, кого и чему должен учить. А то всё оправдываемся.

Вашингтон недоволен

Официальная реакция Запада на сентябрьские выборы в России не заставила себя долго ждать и оказалась совершенно предсказуемой. Руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что выборы прошли в условиях, "не способствовавших свободной и честной процедуре" голосования. По его словам, власти России "ограничивали политический плюрализм и создавали препятствия тому, чтобы русский народ осуществлял свои гражданские и политические права". Этому предшествовали, утверждал Прайс, "маргинализация независимых политических фигур" и "создание препятствий Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и её Парламентской ассамблее осуществлять наблюдение на выборах, что снизило уровень прозрачности, которая необходима для честных выборов". Всё это, дескать, "противоречит международным обязательствам" России.

Поэтому Госдеп США призвал Москву "уважать права и основные свободы человека, а также прекратить кампанию по оказанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ". Прайс, естественно, ничего не сказал о том, что так называемые "гражданское общество", "политическая оппозиция" и "независимые СМИ" находятся в России на содержании коллективного Запада и действуют в его интересах против своей страны.

Англичанка вторит

Вашингтону, как и положено, вторит Лондон. В соответствующем заявлении Форин-офиса говорится:

Выборы в Думу… представляют серьёзный шаг назад для демократических свобод в России.

Британия обвинила власти России в принятии мер с целью "маргинализировать гражданское общество, заставить молчать независимые СМИ и не дать участвовать в голосовании по-настоящему независимым депутатам", что "подрывает политический плюрализм и противоречит международным обязательствам, которые брала на себя Россия". Лондон "разочарован неоправданными ограничениями, которые Россия ввела для наблюдателей на выборах, в том числе иностранных, работа которых – ключевой элемент демократического контроля".

Кстати, друзья, а много ли вы пускаете наблюдателей из России на свои выборы и не вы ли пытаетесь всеми способами заткнуть рот RT? И мы ещё посмотрим, как вы разрешите Шотландии провести второй референдум о независимости после того, как ловко подтасовали результаты первого.

С континента тоже не донеслось ничего нового. Европейский союз заявил, что выборы в России "прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов" и "без заслуживающего доверия международного наблюдения", предложив высказаться о них своим членам. В Германии, например, увидели "масштабные и серьёзные нарушения" на выборах. Было отмечено "растущее давление на оппозицию и гражданское общество" и отсутствие "независимого международного наблюдения за выборами" (как будто Россия – это нуждающаяся во внешнем надзоре колониальная страна!). Это наговорили официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и представитель МИД Мария Адебар.

Выборы в США: весь спектр обмана

В этой связи хочется спросить: а от кого, собственно, мы это всё слышим – а судьи кто? В их собственных странах с демократией всё в порядке и поэтому у них есть моральное право учить других? Давайте ответим на этот вопрос на примере США и двух ведущих стран континентальной Европы – Франции и Германии.

Пример США, избирательная система которых всегда вызывала много вопросов, особенно показателен. Итоги президентских выборов 1876 и 1960 годов были фальсифицированы. На выборах 2020 года у победившего на них с огромным отрывом экс-президента Дональда Трампа демократы украли свыше 10 миллионов голосов. Аналогичные, но меньших масштабов махинации повторились в ходе довыборов в Сенат в штате Джорджия. Попытки Трампа и его сторонников не допустить сертификации результатов скандальных выборов привели к провокации 6 января 2021 года со штурмом Капитолия. Сейчас выясняется, что украсть беспрецедентную победу Трампа на выборах демократам помогли спецслужбы и Пентагон, фактически совершившие госпереворот.

Сторонники экс-президента в ходе общественного расследования, от которого отшатнулся выступивший на стороне путчистов Верховный суд США, выборов 2020 года чётко вскрыли механизм широкомасштабной фальсификации. Это было причудливое сочетание старых и новых методов обмана народа. За Байдена проголосовали все кладбища, многие избиратели – по нескольку раз, тогда как за Трампа некоторым вообще не дали проголосовать. Среди сторонников Байдена были мёртвые души, родившиеся в XIX веке. В некоторых демократических округах число голосовавших превышало число избирателей, и все они голосовали, разумеется, против народного президента за кандидата демократов, прямо признавшего в ходе избирательной кампании, что ему для победы на выборах вообще не нужны избиратели. Нынешний президент Байден имел в виду и банальный вброс демократическими активистами миллионов фиктивных избирательных бюллетеней, и чудовищные подлоги с почтовым голосованием, и манипуляции с машинами для голосования. Вопреки закону эти машины были соединены с интернетом, что позволяло доверенным лицам демократов прямо на месте "химичить" с цифрами. Как выяснили и доказали сторонники Трампа, в этих аппаратах использовался жульнический алгоритм, который "переписал" на Байдена значительную часть поданных за Трампа голосов на большей части территории США. И это только некоторые из примеров.

После выборов, чтобы замести следы, сторонники демократов уничтожили несколько зданий (пожар, взрыв), где хранились машины для голосования с вещдоками. В невиданной доселе фальсификации участвовали спецслужбы, включая ФБР, которое ничего "не заметило", и ЦРУ, принимавшее непосредственное участие в подтасовке результатов голосования, в том числе используя для этого территорию и спутник союзников США в Европе – за океан "улетали" одни данные, а в США возвращались другие. Об этой поистине бездонной теме можно говорить бесконечно, вышеизложенное, повторим, лишь верхушка айсберга.

Демократия по-демократски

Сейчас же подчеркнём другое: республиканцам не удаётся сломать эту жульническую систему. И поэтому все следующие выборы тоже будут нечестными, а надежды Трампа и любого другого кандидата республиканцев победить на них - иллюзорны. Вначале появятся фейковые опросы, затем – фейковые результаты. Кому-то из республиканцев позволят победить, но так, чтобы это не повлияло на общий триумф демократов. На данный момент ситуация выглядит так, что если республиканские штаты не отделятся от демократических, относительно честные выборы не удастся вернуть хотя бы на половину территории нынешних США. Там же, где демократы долго являются властью, никаких свободных выборов давно нет. Это не "российская дезинформация" – это реальность, в которой убеждена минимум половина американцев.

И после этого пришедшая к власти благодаря грандиозному электоральному подлогу нынешняя американская администрация будет клеймить Россию за нечестные выборы! Хотя очевидно, что Путин и его курс на укрепление России – в отличие от Байдена с его глобалистской повесткой, уничтожающей США, - действительно пользуется поддержкой народа России, массово проголосовавшего на парламентских выборах за партию, на которую опирается русский президент.

Европа не отстаёт

Ситуация с вырождением демократии и выборами в ведущих странах Европы мало чем отличается в лучшую сторону от американской. Политическая система Франции устроена, например, таким образом, что если лидер ведущей оппозиционной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не набирает в первом туре свыше половины голосов, то она проигрывает любые выборы. Её партия открыто подвергается со стороны властей и мейнстримных СМИ остракизму и дискриминации, находится под колпаком спецслужб, не может получить ссуду на партийную деятельность во французском банке. В соседней ФРГ тоже есть такая партия – "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую поддерживают примерно четверть немцев, так как она выступает против превращения их страны в задрипанный глобалистский проходной двор и уничтожения немецкой культуры. Демонизация, остракизм, провокации спецслужб через засланных в неё провокаторов – её удел. Другие партии и политики делают вид, что АдГ не существует, в связи с чем голоса немцев, отданные ей, идут в основном в песок.

Дефицит реальной демократии, маскируемый якобы стремлением к максимальной честности и прозрачности, приводит к тому, что пострадать могут даже видные политики из системных партий, если они мешают фаворитам истеблишмента. Во Франции это испытал на себе бывший лидер и кандидат на пост президента от республиканцев Франсуа Фийон, вместо которого президентом стал банкир Ротшильдов Эммануэль Макрон. В Германии похожую операцию с использованием административного ресурса пытаются сейчас провернуть в интересах блока ХДС/ХСС против кандидата от социал-демократов на пост канцлера Олафа Шольца, которого большинство немцев хотят видеть в этом качестве. Поэтому его подчинённым в Минфине "шьют дело" об отмывании денег, а ему пытаются вменить в вину политическую ответственность. Нескольких процентных пунктов Шольцу и его партии в рейтингах перед воскресными выборами эта возня с обысками и допросами с участием связанных с ХДС прокурорских работников уже стоила.

Что с того?

Как видим, страны Запада, критикующие Россию за несовершенство демократии, не имеют никакого морального права этого делать, ибо у них самих ситуация по части выборов ничем не лучше, а даже хуже. Забавно, что когда русские указывают своим западным критикам на "бревно" в их собственном глазу, те искренне обижаются и называют это "российской дезинформацией".

И трогательно, и мерзко.