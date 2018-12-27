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Выборы в США — это "деньги, которые определяют, кто будет у власти": Яков Кедми о правилах западной демократии
27 декабря 2018, 13:39 • 25 • В мире
В эфире Владимира Соловьева дипломат Яков Кедми говорил о западной демократии, исказившей смысл истинного демократического общества. Выборы в США — это "деньги, которые определяют, кто будет у власти", уверен Кедми.
Израильский дипломат Яков Кедми в эфире программы Владимира Соловьева выразил свою точку зрения, чем классическое понимание демократии отличается от её реализации на Западе. Здесь всё определяется деньгами — у кого деньги, тот у власти, заявляет израильский дипломат.
Демократия в чистом виде определяет полное равенство возможностей, то есть равенство, которое не зависит ни от происхождения, ни от пола, ни от богатства, ни от семьи, ни от принадлежности к власти, напоминает Кедми.
И при этом сразу же утверждает: "Такого не существует". В США же все реализуется еще проще. Выборы в этой стране — это "деньги, которые определяют, кто будет у власти", заключил дипломат.
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