Выборы в Верховную раду состоятся 21 или 28 июля

"Президент такой указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней. Они могут состояться 21 или 28 июля", - сказала она.

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 или 28 июля. Об этом сообщила во вторник журналистам первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко после консультаций с президентом страны Владимиром Зеленским.

В то же время лидер фракции Радикальной партии в украинском парламенте Олег Ляшко назвал дату 21 июля. "Президент и лидеры фракций предварительно договорились о проведении досрочных выборов. Указ о роспуске Рады и внеочередных выборах выйдет, скорее всего, завтра, выборы - ориентировочно 21 июля", - сказал он по итогам консультаций у Зеленского. До этого времени, отметил Ляшко, следует изменить избирательное законодательство.

Советник президента Украины по юридическим вопросам Андрей Богдан также подтвердил, что наиболее вероятной датой выборов является 21 июля. "Мы видим для себя наиболее вероятную дату 21 июля", - сказал он. Богдан проинформировал, что на консультациях с президентом Владимиром Зеленским почти все главы парламентских фракций согласились с роспуском Рады и внеочередными выборами. "На сегодняшний день еще идут консультации с ЦИК относительно процедуры выборов", - сказал он.

Советник президента отметил, что в среду может состояться внеочередное пленарное заседание Рады, на котором будет рассматриваться вопрос об изменении избирательного законодательства и установлении пропорциональной (по партийным спискам) системы. Богдан отметил, что это может быть оформлено в виде изменений в закон "О выборах народных депутатов", когда из документа будет изъята норма об избрании половины состава Рады по мажоритарной системе. Кроме того, он подтвердил информацию, что депутаты могу снизить проходной барьер для партий до 3% с нынешних 5%.

Во вторник Зеленский пригласил на консультации лидеров фракций Рады и ее руководство по вопросу досрочного прекращения полномочий парламента в связи с тем, что накануне, вступая в должность, президент заявил о роспуске Рады и проведении в стране в течение двух месяцев парламентских выборов.

Согласно конституции, внеочередные выборы в Верховную раду назначаются президентом и проводятся в течение 60 дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента.