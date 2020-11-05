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Выборы в США заслонили главное: Академик РАН указал на событие, которое реально изменит мир

05 ноября 2020, 18:35  •  228 • Политика
Выборы в США заслонили главное, заявил академик РАН Сергей Глазьев. Он указал на событие, которое реально изменит мир в ближайшем будущем. Оно произошло в Китае и может обеспечить Пекину роль ведущей научно-технической державы уже через пять лет. Будущее же Америки весьма туманно.
Академик РАН, министр интеграции и макроэкономики Евразийского экономического союза Сергей Глазьев в ходе трансляции Царьграда "Россия вмешалась в выборы США" обратил внимание на чрезвычайно важное событие, которое осталось почти незамеченным на фоне голосования за президента в Штатах.
Собеседник Царьграда считает, что мир ждут системные глубокие изменения, связанные со сменой мирохозяйственных укладов.
Речь о происходящем в Китае. Там стряслось "куда более значимое событие", нежели схватка Джо Байдена и Дональда Трампа. Так, руководство Китая одобрило план социально-экономического развития страны.
Эксперт подчеркнул, что КНР уже на данный момент опережает США по объёмам производства. Он уверен, что через пять лет Китай станет ведущей научно-технической державой мира. Будущее же Америки весьма туманно.
Резко упал авторитет Соединённых Штатов. В том числе в ходе этих выборов. Если кандидаты начнут разбираться между собой и после голосования, то моральное лидерство США на международной арене и вовсе обнулится. Очевидно, что мир прямо сейчас стремительно меняется, - заметил Глазьев.

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