Выборы в США заслонили главное: Академик РАН указал на событие, которое реально изменит мир

Академик РАН, министр интеграции и макроэкономики Евразийского экономического союза Сергей Глазьев в ходе трансляции Царьграда "Россия вмешалась в выборы США" обратил внимание на чрезвычайно важное событие, которое осталось почти незамеченным на фоне голосования за президента в Штатах.

Собеседник Царьграда считает, что мир ждут системные глубокие изменения, связанные со сменой мирохозяйственных укладов.

Речь о происходящем в Китае. Там стряслось "куда более значимое событие", нежели схватка Джо Байдена и Дональда Трампа. Так, руководство Китая одобрило план социально-экономического развития страны.

Эксперт подчеркнул, что КНР уже на данный момент опережает США по объёмам производства. Он уверен, что через пять лет Китай станет ведущей научно-технической державой мира. Будущее же Америки весьма туманно.