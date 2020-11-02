Выборы в США загоняют Лукашенко в жесткие рамки – эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Политические предпочтения Минска на американском направлении не совпадают с Москвой

Исход выборов в США имеет непосредственное отношение к будущим событиям в Белоруссии. Сейчас Запад дал сигнал, что готов продолжать работать с президентом Александром Лукашенко. Но в случае победы Джо Байдена у белорусского лидера останется очень мало времени, чтобы договориться с оппозицией.

Выигрыш Байдена будет означать серьезные проблемы для Лукашенко, считает глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Сейчас создается ощущение, что Запад "отпустил" ситуацию в Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео звонил в Минск и обошелся без угроз. Но так будет продолжаться, пока в Белом доме остается прежний хозяин. Если президентом выберут Байдена, отношение Запада к ситуации в Белоруссии может кардинально измениться, на повестке дня снова возникнут санкции.

Впрочем, у Лукашенко останется два месяца для маневра. Инаугурация избранного президента США состоится в январе 2021 года. До этого времени белорусский лидер может попытаться исправить ситуацию, налаживая диалог с оппозиционерами.

"Например, выпустить Бабарико (- экс-претендент на пост президента Белоруссии, сейчас в СИЗО – прим.ред.) и договариваться с ним",

– предположил возможные шаги Лукашенко политолог в комментарии "Украине.ру". При этом для России, по мнению Абзалова, не обернется ничем хорошим победа Дональда Трампа.

Ранее Лукашенко поделился подробностями "дружеского" разговора с Помпео.