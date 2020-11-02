Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Главная / Политика

Выборы в США загоняют Лукашенко в жесткие рамки – эксперт

02 ноября 2020, 12:40  •  116 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политические предпочтения Минска на американском направлении не совпадают с Москвой
Исход выборов в США имеет непосредственное отношение к будущим событиям в Белоруссии. Сейчас Запад дал сигнал, что готов продолжать работать с президентом Александром Лукашенко. Но в случае победы Джо Байдена у белорусского лидера останется очень мало времени, чтобы договориться с оппозицией.
Выигрыш Байдена будет означать серьезные проблемы для Лукашенко, считает глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Сейчас создается ощущение, что Запад "отпустил" ситуацию в Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео звонил в Минск и обошелся без угроз. Но так будет продолжаться, пока в Белом доме остается прежний хозяин. Если президентом выберут Байдена, отношение Запада к ситуации в Белоруссии может кардинально измениться, на повестке дня снова возникнут санкции.
Впрочем, у Лукашенко останется два месяца для маневра. Инаугурация избранного президента США состоится в январе 2021 года. До этого времени белорусский лидер может попытаться исправить ситуацию, налаживая диалог с оппозиционерами.
"Например, выпустить Бабарико (- экс-претендент на пост президента Белоруссии, сейчас в СИЗО – прим.ред.) и договариваться с ним",
– предположил возможные шаги Лукашенко политолог в комментарии "Украине.ру". При этом для России, по мнению Абзалова, не обернется ничем хорошим победа Дональда Трампа.
Ранее Лукашенко поделился подробностями "дружеского" разговора с Помпео.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звонку Эрдогану?
02 ноября 2020, 05:20
Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для воюющих в Карабахе наёмников
02 ноября 2020, 09:00
"Российские пограничники убиты": Азербайджан начал информационную войну
02 ноября 2020, 01:40
Путин подписал закон о "бессмертии" президентов
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - ист...
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией туре...
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звон...
02 ноября 2020, 03:30
Выборы в Молдове: во второй тур выходят Додон и Санду
02 ноября 2020, 05:20
Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для вою...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 октября 2020, 02:00
Закрыть Босфор и за неделю вернуть Крым? Журналист заявил о секретной стратегии Турции
27 октября 2020, 18:15
Париж запросил помощи у Москвы после ввода антироссийских санкций
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
31 октября 2020, 02:00
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за 17 секунд
29 октября 2020, 16:05
Полиция в США испугалась толпы грабителей, куда в одиночку кинулся русский - чтобы отбить своё
27 октября 2020, 23:45
"Жажда денег затмила разум офицеров": Сотрудник СБУ разоблачил украинскую спецслужбу
01 ноября 2020, 08:15
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.