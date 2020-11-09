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Выборы в США загнали в угол Лукашенко – СМИ

09 ноября 2020, 16:15  •  283 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Белорусский лидер просчитался, поставив не на того американского лидера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко загнал себя в угол, поспешив раскритиковать выборы в США. Теперь все, что ему остается, – это собственный публичный позор, считает бывший чиновник из управделами президента в Минске Анатолий Котов.
По его мнению, Лукашенко рассчитывал на второй срок Дональда Трампа, откровенно желая победы "другу Майку" (госсекретарю США Помпео) и называя "позорищем" ситуацию с подсчетом голосов после 3 ноября. Но чутье и прогнозы дипломатов опытного белорусского политика подвели, и теперь он оказался перед выбором – как вести себя в отношении Джо Байдена.
"Не поздравить нельзя. Ведущая держава мира. Поздравить тоже нельзя. На весь мир признать шизофрению, - рассуждает Котов и делает вывод, – поздравит".
По мнению экс-чиновника, позор, о котором говорил Лукашенко, – происходит не за океаном, в самой Белоруссии.
Выступая на открытии АЭС 7 ноября, Лукашенко назвал позором, что в США к тому времени не подвели итоги выборов, состоявшихся 3 ноября. Комментируя высказывания о возможных фальсификациях, он отметил, что вряд ли другие западные страны осмелятся потребовать от США новых выборов, как они делали это в отношении Белоруссии.
Ранее кандидат от демократов Джо Байден объявил себя избранным президентом США. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп с этим не согласен и требует пересчета бюллетеней по ряду штатов. Как отметила Мария Бутина, Байден победил там, где наиболее активно шла пропаганда через СМИ, а в глубинке США поддержали Трампа. В Кремле от поздравлений Байдена решили воздержаться.

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