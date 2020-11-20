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Выборы в США поставили под угрозу жизни людей: Противостояние политиков сосредоточилось на локдауне

20 ноября 2020, 13:30  •  97 • Политика
Американские политики никак не могут определиться, вводить локдаун или нет. Противостояние обостряется с каждым днём. Выборы в США поставили под угрозу жизни людей и их здоровье.
Мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио заявил, что намерен ввести жёсткие ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса. Он считает, что надвигается вторая волна заболеваемости и нужно минимизировать её. Принятие мер - "вопрос времени".
Он даже определил сроки. По мнению де Блазио, в течение одной-двух недель кафе и ресторанам запретят обслуживать клиентов в помещениях, а также закроют все фитнес-клубы. Государственные школы в мегаполисе уже не функционируют.
Администрация Трампа чётко даёт понять, что локдаун вводить не намерена. Вице-президент США Майк Пенс объяснил точку зрения Дональда Трампа.
"Наша рабочая группа, администрация и президент не поддерживают ещё один общенациональный карантин", - заявил он на пресс-конференции.
Выборы в США поставили под угрозу жизни людей. Согласно онлайн-карте Университета Джонса Хопкинса, коронавирус выявлен уже более чем у 11,5 миллиона американцев. Умерли четверть миллиона человек. По этим двум показателям Соединённые Штаты занимают лидирующие позиции в мире уже много месяцев подряд.

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