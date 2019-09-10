Выборы в России: Дорогое и сомнительное удовольствие за заранее известный результат

Автор:

Смолин Михаил

Любые, даже самые прогнозируемые выборы – изрядное и недешёвое испытание для страны. Всякие предвыборные кампании создают период особого ажиотажа в демократических государствах. Власть и оппозиция идут на новые выборы, и будущее страны как бы подвисает в неизвестности. Происходят волнения. Улицы заполняются разгорячёнными людьми, в той или иной степени готовыми бороться с полицией.

Вопрос, что будет дальше со страной, каждые несколько лет встаёт в полный рост. Именно эти предвыборные периоды оппозиция считает наиболее удобными моментами для штурма власти. А власть готовится защищаться. Что будет результатом очередной кампании выборов? Будет ли продолжаться эволюция (крайне неспешная) или революционеры пересилят власть и вновь разрушат всё до основания? И что будет затем? Собственно, никто не знает, как будет выглядеть это затем? Да и будет ли вообще какое-то затем, после переворота?

Главное в выборах – объявить себя победителем

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Удивительное дело эти демократические выборы. Дорого. Шумно. Нервно. Грязно. И всё может пойти прахом. Но зато, если всё кончится без революции, то все смогут, в конце концов, объявить себя победителями…

В лице секретаря Генерального совета партии власти Андрея Турчака победа «Единой России», то есть переизбрание своих губернаторов в регионах, была подана в стиле: «жахнули всех». Все словари русского языка предлагают толковать слово «жахнуть» в значении сильно ударить или трахнуть кого-нибудь. Одна часть политиканов сильно жахнула всех остальных политиканов из других партий… но те этого не заметили или не захотели показать свою «адскую боль».

Системная оппозиция, хоть и проиграла эти выборы в регионах, но тоже заявляет о своих победах. Жириновцы радуются тотальному успеху своей партии в Хабаровском крае. Там после избрания губернатора от ЛДПР (в 2018 году Сергей Фургал (ЛДПР) победил с 35,81%, Вячеслава Шпорта («Единая Россия») с 35,62%), все остальные уровни власти стали почти абсолютно заполнены членами этой партии. В Хабаровской городской думе теперь 34 из 35 мест занимают жириновцы, в Комсомольске-на-Амуре 24 из 25 мест плюс мэр однопартиец. А также были выиграны и довыборы в Госдуму. Игра в одни ворота. Демократия, однако.

Коммунисты в лице своего несменяемого лидера Зюганова объявили о том, что выборы провели «достойно», что «вся команда работала непосредственно на просторах России от Сахалина до Питера и Ленинграда, от Мурманска до Ставрополья и республик Северного Кавказа. Мы везде удвоили-утроили свои результаты, что бы вам ни говорили».

Во многом мнимые «удвоения» и «утроения» коммунистов нигде не привели к победам. Но второе или третье место, традиционно закреплённое за КПРФ, пожалуй, устраивает все партии – от провластных до ультраоппоботов Навального, немало поработавшего в этом предвыборном забеге на Зюганова. Да и самих зюгановцев это тоже вполне радует. Главное, чтобы не первое место…

На наиболее в этот раз шумных выборах в Мосгордуму та же системная оппозиция несколько поправила свои дела. Но у единороссов осталось большинство – 24 депутата против 13 коммунистов и по три депутата от партий «Яблоко» и «Справедливая Россия».

Явка избирателей в разных регионах была разная, но в среднем по стране составила примерно 40%, как в Санкт-Петербурге, где уверенно победил Александр Беглов с 64 процентами. На выборах в Москве явка была значительно ниже и не дотянула до 22%. Видимо парадокс в том, что радикальная оппозиция слишком перегрела выборы, и избиратель решил, лучше остаться на дачах. Ну его, эти треволнения. Не стоит это того.

Как ни странно, но и лидеры оппоботов также ощущают себя победителями в этих сентябрьских радениях за демократию. Так, Илья Яшин посчитал, что проигрыш Метельского (главы едроссов в Москве) на выборах – это… его личная победа. Он так и написал у себя в Twitter:

Давайте начистоту: Я выиграл у «Единой России» прямо из камеры спецприёмника.

Собственно, от революционеров и не ожидаешь ни скромности, ни адекватности самооценки. На то он и революционер. Кто же в здравом уме, твёрдой памяти и без бесовского наполнения души пойдёт в революционеры?

Навальный не отстаёт от своих товарищей. И также видит себя среди победителей. Ведь коммунистов стало действительно больше в Мосгордуме. А значит, и его радикально демократические усилия не прошли зря.

Жириновский, оставшийся без депутатов в Москве, ярко и несколько обиженно подвёл итоги выборов в Мосгордуму: «сформирована полноценная пятая колонна в лице КПРФ, «СР» и «Яблока». Они с радостью организовали бы в столице «майдан» вроде киевского, подталкивая Россию к катастрофе. Все увидели, кто такой Навальный – авантюрист, работающий на КПРФ и «Яблоко».

Главный итог выборов в Мосгордуму: сформирована полноценная пятая колонна в лице КПРФ, «СР» и «Яблока». Они с радостью организовали бы в столице майдан вроде киевского, подталкивая Россию к катастрофе. Все увидели, кто такой Навальный – авантюрист, работающий на КПРФ и «Яблоко». — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) September 9, 2019

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

По Москве так оно и было. Но, слава Богу, власть контролировала уличных демагогов и спокойно приняла «умное голосование», как коллаборационистский подарок от Навального.

Демократия сама принципиально недемократична

Многие оппозиционные комментаторы сетуют, что народ, мол, отодвинут от политики. Низкая явка на выборы якобы об этом и говорит. Народ на самом деле не так глуп, чтобы участвовать в безнадёжных делах, то есть в выборах.

На самом деле демократия и не может «придвинуть» народ к политике. Потому что это опасно, прежде всего, для самой демократии. Народ в политике – это всегда результат с непредсказуемым концом. А зачем партийным политическим, финансовым или чиновным олигархам непредсказуемый результат? Демократия – это почти всегда консолидированная олигархия политического класса управленцев. И она всегда стремится к полной управляемости. Всё остальное лишь несовершенства системы, а не её развитость. Демократия недемократична сама по себе, в принципе. Хотя и называется очень по-народному.

Выборы президента в 2018 году у нас стоили казне почти 15 млрд. Вряд ли эти выборы вышли нам сильно дешевле. Потрачены миллиарды народных денег. Выборы не принесли сенсаций. Все остались при своих интересах. Обогатились только участники процесса – политиканы.

Согласитесь, дороговатое и сомнительное удовольствие за известный заранее результат…