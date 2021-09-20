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Выборы в России 2021: последние данные о результатах голосования

20 сентября 2021, 09:55  •  53 • Политика
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
В стране продолжают обрабатывать протоколы
В России состоялись выборы в Государственную Думу. ЦИК подводит итоги голосования, постоянно обновляя информацию.
К 9.00 утра по Москве понедельника обработано уже 80% протоколов. По данным ЦИК, лидирует "Единая Россия", которая набирает 49,42% голосов.
Также, предварительно, в нижнюю палату парламента проходят еще четыре партии. За КПРФ проголосовали 19,82% избирателей, за ЛДПР – 7,55%. "Справедливая Россия – За правду" получила 7,37% голосов, следом идут "Новые люди" – у партии 5,38%.
Уже в четырех регионах России – Якутии, Камчатке, Чукотке, во Владимирской области – завершился подсчет голосов. 
ЦИК уже сообщил, что "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в Госдуме. 
По последним данным РИА "Новости", в 196 одномандатных округах также вперед вырывается "Единая Россия" – у партии более 70%. У КПРФ – 14 мандатов, у СР – семь. ЛДПР, "Яблоко", "Родина", Партия Роста и "Гражданская платформа" забирают по одному мандату. 
Также в регионах проходили выборы губернаторов. К утру 20 сентября известно, что Михаил Дегтярев победил в Хабаровском крае с 56,81%. В регионе обработано уже 100% голосов. Олег Мельниченко стал губернатором Пензенской области. Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков также обогнал соперников.
В Тверской области лидирует Игорь Руденя. Ульяновским губернатором, судя по всему, станет кандидат от КПРФ Алексей Русских. Такая же ситуация в Туве – там вперед с большим отрывом вырвался врио Владислав Ховалыг. В Мордовии на первой строчке – врио Артем Здунов. Руководителя Тульской области Алексея Дюмина также поддержали избиратели. В Чечне президент республики Рамзан Кадыров также одерживает победу. 
Напомним, в этом году выборы, в том числе в электронном формате, проходили три дня с 17 по 19 сентября.

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