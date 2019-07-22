Выборы в Раду: После обработки 22% протоколов у партии Зеленского 42%, Ляшко – за бортом

Таким образом, 5-процентный барьер на данный момент проходят пять партий. Второе место занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь", получившая более 12 процентов голосов. Партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина" все еще сражаются за третье место – на данный момент первая получает 8,7 процентов, вторая – 8,35 процентов.

На пятом месте находится партия Святослава Вакарчука "Голос", получающая 6,3 процента. Радикальная партия Олега Ляшко, как следует из последних данных ЦИК, не преодолевает проходной барьер, набрав всего 4,15 процента.

Напомним, украинские партии, преодолевшие барьер, получат 225 мандатов в Раде. Еще 199 депутатов будут избраны по результатам голосования в одномандатных округах.