Выборы в Прибалтике – новая стратегия Запада и последние надежды русских

Русским Прибалтики придётся и дальше отстаивать свои права в неравной борьбе

В минувшие выходные в Латвии, Эстонии и Литве прошли выборы в Европарламент, а в Литве одновременно выбирали президента.

С избранием президентом Литвы экономиста Гитанаса Науседы, легко победившего кандидата правоцентристской партии «Союз Отечества – Христианские демократы» Ингриду Шимоните (71,8% против 26,6%), связываются определённые ожидания на некоторые изменения политического курса страны.

Литву можно считать единственной из трёх прибалтийских республик, более или менее не обременённой «русским вопросом» – русские составляют здесь около 6% населения, и здесь не принимали дискриминационных законов о гражданстве, как в соседних Латвии и Эстонии. Давление на русские школы в Литве тоже было не столь откровенным, как у соседей, и, несмотря на попытки законодательно увеличить долю предметов, преподаваемых в русских гимназиях на государственном языке, русский язык в среднем образовании Литвы не запрещён. Удалось лишь под различными предлогами закрыть ряд русских школ.

Внешняя же политика Литвы за все годы независимости оставалась выраженно антироссийской. Курс этот особенно закрепила Д. Грибаускайте. И изменения, во внешней политике конечно, будут. Другой вопрос – насколько существенные.

«Все мы, независимо от того, считаем ли мы себя представителями литовского, польского или других народов, являемся достойными наследниками Великого княжества Литовского, которое когда-то стало единым организмом вместе с Королевством Польским, и у нас есть все основания гордиться этим», – заявил Науседа после избрания.

Итак, сделан реверанс в сторону поляков – крупнейшего национального меньшинства в республике (8% населения). Литовцам предложено отказаться от термина «национальное меньшинство» и заменить его термином «национальная община». Первый свой международный визит Неуседа нанесёт в Варшаву. Новый литовский лидер заявил также о намерениях «вести искренний диалог с Минском», вооружившись «политическим тактом». По поводу России он отметил, что хотел бы «быть дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным, чем лексикон, который использовался ранее». Правда, добавил, что отношения с Москвой будут зависеть от того, как Москва будет относиться к Украине.

Науседа имеет связи в ЕС и США. А чего ждут Вашингтон и Брюссель от Москвы в её отношениях с Украиной – известно: прекращения поддержки республик Донбасса и отказа от Крыма. Можно предположить, что в лице нового президента Литвы Запад выставит умелого переговорщика, который попытается начать торг с Россией и начнёт выстраивать региональный проект, возрождающий старую Речь Посполитую под эгидой ЕС/НАТО.

Что же касается выборов в Европарламент, то, проиграв в президентской гонке, партия «Союз Отечества – Христианские демократы » стала фаворитом, взяв 17,4% голосов избирателей и получив три мандата. Социал-демократы и правящий Литовский союз крестьян и зелёных получили по два мандата, Партия труда, Движение либералов, коалиция польского Союза христианских семей и Русского альянса – по одному.

В Эстонии выборы в Европарламент прошли при заметной апатии русской общины, составляющей более 25% населения. Так, в самом «русском» уезде Эстонии, Ида Вирумаа, явка достигла лишь 24,3%. И тому есть причины: прежде всего, создание коалиции из Центристской партии, за которую традиционно голосовала русская община Эстонии, и ультраправой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), проповедующей крайнюю русофобию и ратующей за реабилитацию нацистских преступников времён Второй мировой войны. Помимо этого, центристам так и не удалось отстоять русское среднее образование в Эстонии, хотя его защита была одним из основных пунктов их риторики.

Несмотря на утрату доверия русских, Центристской партии удалось провести в Европарламент своего депутата Яну Тоом, последовательно выступающую против коалиции с неонацистами из EKRE.

«Наиболее низкой явка избирателей была на русскоязычном северо-востоке Эстонии, – прокомментировал ситуацию Фонду стратегической культуры русский юрист и правозащитник из Эстонии Мстислав Русаков. – Русский избиратель не видит практической пользы от евродепутата. Неожиданный успех Раймонда Кальюлайда, который вышел из Центристской партии после заключения позорной коалиции с EKRE, объясняется именно этим его поступком. Он набрал 20 тысяч голосов, и его результат стал шестым по стране, но благодаря своеобразной системе выборов вместо него в Европарламент прошёл набравший в десять раз меньше социал-демократ Свен Миксер, вечный борец с Россией. Много голосов получила товарищ Миксера по партии Марина Кальюранд. Она снискала популярность среди эстонской части населения своей последовательно русофобской позицией; кстати, папа Марины был эсэсовцем... Ну а Яна Тоом ещё пять лет будет имитировать борьбу за права русского населения Эстонии. В судьбе эстонских русских эти выборы ничего не изменят».

По общим итогам выборов в Европарламент в Эстонии Партия реформ (26%) и социал-демократы (23%) получили по два мандата (26% голосов), центристы (14%), EKRE (12,7%) и «Отечество» (10%) – по одному.

В соседней Латвии, где русские составляют более 25% населения, за бортом не остались лоялисты из партии «Согласие» и Русский союз Латвии. По списку «Согласия» в Европарламент прошли недавно отставленный с поста мэра Риги из-за коррупционного скандала Нил Ушаков и его давний соратник по рижской Думе Андрис Америкс. Ушаков уже заявил, что хотел бы работать в комитете по региональному развитию Европарламента, дабы «защищать интересы Латвии» и «отстаивать интересы единой Европы».

«Я бы хотел посмотреть, как он будет представлять интересы рижан, а не просто станет защищать самого себя депутатским иммунитетом от последствий коррупционного скандала, – говорит активист латвийской организации «За русские школы» Дмитрий Прокопенко. – И как его деятельность не ограничится работой на свою будущую солидную пенсию. Крайне удивительно было увидеть в списке «Согласия» Америкса, который всячески дистанцировался от борьбы за сохранение русского образования. И любопытно было наблюдать, как тщательно вычеркивал латышский избиратель проходивших по спискам латышских партий русских кандидатов, даже тех, у кого русского остались только имя и фамилия, а о своей русскости они предпочли забыть».

Русский союз Латвии на этих выборах потерял один мандат, теперь защищать права русской общины в Европарламенте будет только её многолетний лидер Татьяна Жданок, а её соратник Мирослав Митрофанов остался за бортом Европарламента нового созыва. Сказалась разочарованность общины в том, что у Русского союза Латвии не хватило сил отстоять среднее образование в стране на русском языке.

В целом итоги выборов в Европарламент в Латвии выглядят так: «Новое единство» (26% голосов), «Согласие» (17%) и Национальное объединение (16%) – по два мандата, партия «Для развития/За» (12,5%) и Русский союз Латвии (6%) – по одному мандату.

Русским Прибалтики придётся и дальше отстаивать свои права в неравной борьбе.