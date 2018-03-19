Выборы в Петербурге: удивительная явка и феномен Собчак

ПРО ЯВКУ

По данным Центральной избирательной комиссии России на 13:00 19 марта, средняя явка по стране составила 67,48%: из почти 108, 917 миллиона россиян, имеющих право голоса, во всех 85 субъектах на участки пришли только 73, 493 миллиона. При этом 790 тысяч бюллетеней оказались недействительными.

В Петербурге явка чуть ниже средней - 63,69%. Свои голоса отдали 2,314 миллиона петербуржцев из 3,632. Для сравнения: в Ленобласти явка составила 66,87%, а в Москве стала самой низкой в стране – 59,86%.

– Явка в Петербурге, да и в стране, нормальная: кампания была очень активная, мы все это видели – и это сработало, – отмечает политический психолог Александр Конфисахор.

Эксперты связывают неплохую явку не только с предвыборной социальной рекламой, но и «прессингом извне и внутри страны со стороны внесистемной оппозиции».

– Говорили, что в России нормальных выборов быть не может, что народ, который на них идет, – несознательная публика с задуренными телевизором головами, – объясняет политолог Юрий Светов. – Но этот прессинг вызвал ответную реакцию раздражения. Я видел на участках людей, который черпают информацию из разных источников, которые действительно пришли сознательно, считая, что от них что-то зависит. Пришли те, кто раньше не ходил, – люди 30-40 лет, многие – с детьми. В Петербурге явка удивила: думал, что она будет на прежнем уровне, процентов эдак 55.

ПРО ВКУСЫ

Владимир Путин набрал в Петербурге 75,01% голосов (в Ленобласти – 79,01%, в среднем по стране – 76,68%). Павел Грудинин нашел меньше сторонников в культурной столице (9,04%), да и в Ленобласти (8,82%), чем в целом по России (11,78%). Та же картина и с Владимиром Жириновским: 4,09% и 5,44% против 5,65%.

А вот Ксению Собчак город на Неве поддержал: если по стране она набрала 1,68%, то в Петербурге – 4,33%, и в результате перегнала Владимира Вольфовича, оказавшись на третьем месте.

– В целом результаты оцениваем как не очень хорошие, – поделился руководитель штаба Ксении Собчак в Петербурге Николай Артеменко. – Но в Петербурге другая картина: это единственный регион, в котором Ксения оказалась выше Жириновского.

Уже говорят о «феномене Собчак в Петербурге».

– Ксения, с оговорками, выразила позицию нового поколения политиков, озвучила настроения и мысли определенной части нашего общества, – объясняет Светов. – Феномен имеет место быть: она петербурженка, многие жители города хранят добрую память об Анатолии Собчаке.

– Не сказал бы, что можно назвать это феноменом: вряд ли кто-то из серьезных думающих людей стал бы за нее голосовать, – отмечает Конфисахор. – Скорее, это молодежь, которая захотела поддержать человека, близкого им по духу, известного, популярного, говорящего на их языке. Кампания у нее была слабенькая, заявления – слабенькие. Но, в любом случае, она стала единственной женщиной – притом молодой, миловидной, яркой – на фоне серых мужчин.

Петербург, судя по цифрам, показал себя как более «левый» город. Так, за Явлинского проголосовало 3,18% человек, а в стране он собрал лишь 1,05%.

– Надеюсь, эти выборы подвели черту над вечными пораженцами, – добавляет Светов. – Жириновский в шестой раз потерпел поражение, Явлинский – в третий. Это значит, что они совершенно не заботятся о своих партиях, ведь за это время можно было подготовить свежих кандидатов, как это сделали коммунисты. Этим, отчасти, обусловлены нападки либералов на Собчак: она сделала то, что они не смогли.

ПРО ГУБЕРНАТОРА

Скажутся ли результаты выборов на судьбе Георгия Полтавченко? Пока все спокойно.

– Наш город не сильно отличается от всей России по явке и доле голосов за президента, – объясняет Конфисахор. – Да, явка чуть меньше средней по стране, но это и ожидалось. Не думаю, что выборы станут причиной отставки Полтавченко.

– Вчера встретил губернатора в студии телеканала, имел возможность понаблюдать, – поделился Светов. – И он продемонстрировал четкую уверенность в своей судьбе, в позициях. У меня был определенный скепсис, но его заявленная готовность участвовать в выборах 2019 года основана на его убеждении, что в городе он получит поддержку. Хотя времени еще много. И, как сказал президент, он будет думать. Видимо, и о том, кто будет руководить регионами.