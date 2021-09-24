Выборы в Москве прошли без жалоб на результаты онлайн-голосования

В ходе выборов в Госдуму и довыборов в Мосгордуму столичная избирательная комиссия не получила жалоб на результаты онлайн-голосования. Об этом в пятницу, 24 сентября, заявил председатель комиссии Юрий Ермолов.

«В Московскую городскую избирательную комиссию ни одной жалобы на дистанционное электронное голосование на результаты не поступило. Все жалобы и обращения рассмотрены при подведении итогов... По факту — пять жалоб по четырем округам подано в связи с дистанционным электронным голосованием», — сообщил он на заседании Центризбиркома.

Ермолов отметил, что поданные жалобы касались трудностей процесса наблюдения, а не результатов голосования.

Кроме того, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что специалисты технической группы подтвердили правильность расшифровки онлайн-голосов москвичей.

Он отметил, что обеспечение открытости как самого процесса голосования, так и подсчета голосов — приоритетная задача Общественного штаба.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей.

Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

По итогам выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва партия «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата.