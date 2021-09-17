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Выборы в Москве начались со вброса об электронном голосовании и "мёртвых душах"
17 сентября 2021, 13:10 • 44 • Политика
Система электронного голосования в Москве работает стабильно. Так же стабильно, как авторы фейков о сбоях в системе и якобы имеющих место "мёртвых душах".
С самого утра в средствах массовой информации и социальных сетях распространяют сообщения о том, что система электронного голосования в Москве работает нестабильно. Мол, зайти и проголосовать невозможно! На деле оказалось, что проблем нет. Хотя, как отмечал руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, DDoS-атаки свою лепту внесли.
В том числе заявление Венедиктова приводят "Московские новости".
Об "очереди" высказались и сами голосовавшие. Время ожидания, как подчеркнул писатель, политический эксперт Михаил Конев составило 22 секунды. Обращаясь к волновавшимся якобы из-за упавшей системы, Конев оставил пост в личном телеграм-канале, подчеркнув, что "система голосования работает как часы - не ищите проблем там, где их нет, без вас найдут".
Высказался о якобы имевших место сбоях электронной системы голосования и журналист Сергей Минаев. Он также подчёркивает, что "долгим временем ожидания" пользователи считают пару секунд. Претензии Минаев считает необоснованными.
Имели место и откровенные вбросы о ходе голосования на участках. Например, писали якобы о"мёртвых душах" - выявленных и зафиксированных. Информация не подтвердилась.
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