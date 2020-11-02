Выборы в Молдове: во второй тур выходят Додон и Санду

Андрей Нэстасе уже заявил, что президентские выборы прошли с нарушениями

В воскресенье, 1 ноября, в Молдавии состоялись президентские выборы, на которых проголосовало 1 214 378 человек, что составляет всего 42,7% избирателей, что является самой низкой явкой на выборы за всю историю независимой Молдовы. Тем не менее, выборы признаны состоявшимися, сообщил на брифинге глава ЦИК Молдовы Дорин Чимил.

53% проголосовавших – женщины, самыми активными были граждане от 50 до 70 лет, и всего 8% от пришедших на избирательные участки – молодые люди до 25 лет.

Проголосовали и все восемь кандидатов в президенты Молдавии, при этом каждый сделал официальное заявление – за что он отдал свой голос.

Глава партии PAS и главный конкурент действующего президента Майя Санду проголосовала «за порядок в стране, за благосостояние, за функциональное государство, которое бы работало на людей и боролось с коррупцией».

Игорь Додон отдал свой голос за «хорошие отношения между представителями всех национальностей, проживающими на территории республики, за баланс с нашими зарубежными партнёрами».

Глава Партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе – «за Молдову завтрашнего дня, в которой хочется жить и не нужно уезжать», а мэр г. Бельцы и кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый – за то, «чтобы все граждане Молдовы сегодня были рядом со своими детьми».

Представители унионистских партий Дорин Киртоакэ и Октавиан Цыку голосовали «за будущее с Румынией, и с НАТО».

Ну а пока журналисты фотографировали, как голосуют кандидаты в президенты, на границы Молдовы с Приднестровьем происходила настоящая битва – ветераны приднестровской войны, вдохновлённые и организованные Андреем Нэстасе, решили не пустить граждан Молдовы, живущих на территории Приднестровья, принять участие в выборах. За день полиция зафиксировала 29 случаев перекрытия дорог, ведущих к избирательным участкам. Между комбатантами и желающими проголосовать происходили конфликты, переходящие в потасовки с применением слезоточивого газа. Однако основательно перекрыть дорогу и не допустить к избирательным участкам жителей Приднестровья у ветеранов не получилось – проголосовало более 10 тысяч жителей ПМР, имеющих молдавские паспорта. Что удалось, так это доводить до слёз пенсионеров, при этом полицию не смущал факт нарушения комбатантами закона, согласно которому все граждане Молдавии имеют конституционное право принимать участие в выборах, а препятствие в этом расценивается как уголовное преступление.

Через несколько часов сами ветераны перессорились между собой, обвиняя друг друга в «работе на Додона».

В полночь ЦИК сообщил предварительные данные по итогам обработки 50% протоколов: Игорь Додон – 36,23%, Майя Санду – 30,49%, Ренато Усатый – 16,50%, Виолетта Иванова – 8,8%, Андрей Нэстасе – 3,40%.

По предварительным данным во второй тур президентских выборов проходят Игорь Додон и Майя Санду с небольшой разницей в голосах.

Главе «Платформы DA» Андрею Нэстасе не понравились предварительные итоги голосования – он был уверен в том, что пройдёт во второй тур. В связи с этим его политсила «подала уведомление в Антикоррупционную прокуратуру о предполагаемых нарушениях избирательного процесса», рассказал Нэстасе на брифинге в воскресенье.

После закрытия избирательных участков выступила с заявлением и Майя Санду, которая считает, что выборы прошли с нарушениями, и её партия подала более 300 обращений в полицию в связи со случаями подкупа избирателей и провокациями на избирательных участках.

Действующий президент Игорь Додон после закрытия избирательных участков поблагодарил всех граждан Молдовы, которые приняли участие в выборах, независимо от того, за кого они голосовали, а также выразил благодарность работникам ЦИК и избирательных участков.

Дату второго тура президентских выборов объявят после обнародования окончательных итогов голосования.