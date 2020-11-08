Выборы в Молдове: «страну готовят под контролируемый снос»

«Румыния внимательно следит за избирательным процессом в Молдове», напомнили из Бухареста

Народное движение под названием «Спасём Молдову!» выступило с заявлением по поводу предстоящего второго тура президентских выборов в стране.

Напомним, движение «Спасём Молдову!» – это объединение общественных организаций и частных лиц, основанное офицерами силовых структур Молдовы в отставке и представителями патриотических общественных организаций страны.

Председатель движения, бывший начальник Главного управления контрразведки Республики Молдова Ион Маху уверен, что кандидат от «проевропейских» сил Молдовы, лидер партии PAS Майя Санду представляет угрозу для будущего страны, потому что её цель – уничтожение государственности Молдовы путём присоединения к Румынии.

«Нескрываемый прорумынский настрой Санду, её разрушительные действия на посту министра образования, направленные на уничтожение образовательной системы Молдовы, её антихристианские инициативы и заявления показывают, кто она есть на самом деле. И можно только представить, что ждёт Молдову, которую ценою своей жизни сохранили наши предки, в случае, если ставленница Запада Майя Санду займёт высший государственный пост в стране. Наличие румынского гражданства, полная вовлечённость в западные финансовые, политические и общественные структуры, противоестественная псевдогендерная ангажированность делают Санду основным носителем той антисистемы, которая приведёт общество и государство Молдовы к полному краху»,

– говорится в тексте заявления.

Ион Маху напоминает, что Майя Санду не раз заявляла о том, что не существует ни молдавского языка, ни молдавской истории, не стеснялась признаваться, что считает маршала Антонеску, приспешника Гитлера, настоящим «героем», хотя на его совести убийства сотен тысяч жителей Молдавии разных национальностей.

По его мнению, Майя Санду должна сидеть на скамье подсудимых, а не в президентском кресле – за измену Родине, «так же, как и все остальные, которые выступают за ликвидацию молдавской государственности».

Молдавский журналист Сергей Ткач также не сомневается в том, что Санду, занимая пост главы государства, сделает всё от неё зависящее, чтобы приблизить «Унирю» – вхождение Молдовы в состав Румынии. А Румыния, в свою очередь, «использует максимум возможностей, чтобы политик с унионистскими убеждениями стал президентом Молдовы».

«В случае победы Майи Санду мы увидим, с одной стороны, дальнейшее сближение с Румынией, США, ЕС, НАТО, а с другой, – обострение отношений с Россией и реализацию новых подходов по Приднестровью при мощной финансовой, информационной и организационной поддержке Запада. Также не будет преувеличением полагать, что за четыре года президентства Майи Санду, число сторонников объединения с Румынией будет расти, и мы окажемся в новой действительности. Её особенностью будет то, что вопрос объединения двух стран можно переводить в практическую плоскость»,

– уверен Сергей Ткач.

Он считает, что президентство Майи Санду станет «контролируемым сносом молдавской государственности».

Между тем, из Бухареста предупреждают, что будут внимательно следить за всем, что происходит в Молдавии в преддверии второго тура президентских выборов.

«Румыния продолжит внимательно следить за избирательным процессом в Молдове и без колебаний сообщит о любых недостатках, связанных с организацией второго тура президентских выборов. Румыния подчёркивает, что второй тур президентских выборов должен пройти в условиях полной прозрачности, в соответствии с европейскими и международными стандартами, а также демократическими принципами»,

– заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

И добавил – любое отклонение от «указанных принципов» позволит усомниться в легитимности второго тура президентских выборов.