Выборы в Молдове: социалисты против капиталистов

Фаворитами гонки социологи называют Иона Чебана и Сильвию Раду

Данные опроса, который провела Ассоциация социологов и демографов Молдовы в начале мая показывают, что выборы примара Кишинёва выигрывает кандидат от социалистов (ПСРМ) Ион Чебан – за него отдали бы голоса 35,2% от общего числа опрошенных.

Но победа, предсказанная социологами, не столь однозначна: шаг в шаг с Чебаном ступает Сильвия Раду с 34,6%, которую что есть силы продвигает молдавский олигарх Влад Плахотнюк – лицо Раду не сходит с экранов каналов холдинга Демпартии.

Третьим с огромным отрывом идёт «кандидат правых сил», представленных ПДП (Платформа достоинства и правды), ПДС (Действие и Солидарность) и ЛДПМ (Либерально-демократическая партия Молдовы) Андрей Нэстасе – 16,8%.

Есть и данные других опросов. Например, компания Intellect Group отдаёт победу в первом туре Сильвии Раду – 31% поддержки, у Иона Чебана – 22,8%, а Андрей Нэстасе набирает около 17,7% голосов.

А Барометр общественного мнения – опрос, проведённый Институтом публичных политик, – показывает иной результат: у Чебана – 30%, у Раду – 23%, Нэстасе дотянул до 15%.

В целом социология единодушна только в отношении Нэстасе и других аутсайдеров выборов в Кишинёве, что касается фаворитов – у разных социологических групп цифры не только разнятся, результаты опросов противоречат друг другу!

Уже ясно, что дело закончится вторым туром, в который с большой долей вероятности выйдут социалист Ион Чебан и представитель капиталистов (точнее, одного) Сильвия Раду.

Сильвия Раду с ноября 2017 года исполняет обязанности генерального примара Кишинёва. Креатура Влада Плахотнюка 15 лет работала в крупнейшем дистрибьюторе электроэнергии в РМ, Red Union Fenosa, в 2008-2015 годах занимала должность президента компании. Позже выяснилось, что компания, которой она руководила, имела сомнительные контракты с фирмой, связанной с Раду, пишет молдавское издание ZDG. Энергетика принесла Раду миллионы, в то же время цены на электроэнергию за время её работы удвоились.

В 2016 году Сильвия Раду баллотировалась на должность президента Молдовы в качестве независимого кандидата, но ей удалось набрать только 0,37% голосов, причём в Кишинёве у неё нашлось всего 1472 симпатика.

Но уже в конце 2017 года Раду оказалась в кресле генерального примара столицы, что можно было бы считать чудом, если бы не постоянное участие Влада Плахотнюка в её судьбе. Сыграли свою роль и законодательные поправки в закон «О статусе муниципия Кишинёв», пролоббированные молдавскими либералами в 2016 году. Благодаря этому Раду стала градоначальником Кишинёва без консультаций с муниципальным советом. Как говорят в Молдавии, «вошла в мэрию через чёрный ход».

Да и в нынешней кампании телеканалы ДПМ двигают в массы её кандидатуру, причём бесплатно. «Мы не несём никакой ответственности, и даже не можем объяснить логику редакционной политики отдельного медиаисточника. Мы принимаем любые материалы, положительные, отрицательные, потому что у нас нет возможности влиять на источник средств массовой информации или журналиста», – на голубом глазу утверждает пресс-секретарь Сильвии Раду. Мол, нам неведомо, за что нас так любят СМИ молдавских демократов.

Ион Чебан – молдавский политик, депутат молдавского парламента с 2011 года. К социалистам он перешёл от коммунистов. Три года успешно работал в муниципальном совете Кишинёва. На выборы идёт со стратегией развития молдавской столицы до 2040 года. Компромат, который пресса ДПМ нашла на этого кандидата на должность генерального примара, заключается в том, что он и его семья пожертвовали крупную сумму денег партии на предвыборную кампанию Игоря Додона, президента Молдовы. Попрекают его и земельными участками, купленными в 2006 и 2012 годах, а также квартирой за 991775 леев (3,7 млн рублей). А поскольку эти цифры молдавского избирателя не впечатляют, медиа ДПМ избрали иную стратегию – ваять светлый образ Сильвии Раду. И, судя по взлетевшим рейтингам и. о. примара Кишинёва, пропагандистская кампания Раду очень успешна.

Собственно, схватка за Кишинёв – это генеральная репетиция будущей схватки за парламент Молдовы между ДПМ и ПСРМ. У того, кто «возьмёт Кишинёв», утверждают многие молдавские политические эксперты, будет больше шансов получить в столице победу на парламентских выборах.

Финал этой промежуточной схватки – 20 мая, меньше чем через неделю.