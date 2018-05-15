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Выборы в Молдове: социалисты против капиталистов

15 мая 2018, 02:54  •  61 • Украина
Фаворитами гонки социологи называют Иона Чебана и Сильвию Раду
Данные опроса, который провела Ассоциация социологов и демографов Молдовы в начале мая показывают, что выборы примара Кишинёва выигрывает кандидат от социалистов (ПСРМ) Ион Чебан – за него отдали бы голоса 35,2% от общего числа опрошенных.
Но победа, предсказанная социологами, не столь однозначна: шаг в шаг с Чебаном ступает Сильвия Раду с 34,6%, которую что есть силы продвигает молдавский олигарх Влад Плахотнюк – лицо Раду не сходит с экранов каналов холдинга Демпартии.
Третьим с огромным отрывом идёт «кандидат правых сил», представленных ПДП (Платформа достоинства и правды), ПДС (Действие и Солидарность) и ЛДПМ (Либерально-демократическая партия Молдовы) Андрей Нэстасе – 16,8%.
Есть и данные других опросов. Например, компания Intellect Group отдаёт победу в первом туре Сильвии Раду – 31% поддержки, у Иона Чебана – 22,8%, а Андрей Нэстасе набирает около 17,7% голосов.
А Барометр общественного мнения – опрос, проведённый Институтом публичных политик, – показывает иной результат: у Чебана – 30%, у Раду – 23%, Нэстасе дотянул до 15%.
В целом социология единодушна только в отношении Нэстасе и других аутсайдеров выборов в Кишинёве, что касается фаворитов – у разных социологических групп цифры не только разнятся, результаты опросов противоречат друг другу!
Уже ясно, что дело закончится вторым туром, в который с большой долей вероятности выйдут социалист Ион Чебан и представитель капиталистов (точнее, одного) Сильвия Раду.
Сильвия Раду с ноября 2017 года исполняет обязанности генерального примара Кишинёва. Креатура Влада Плахотнюка 15 лет работала в крупнейшем дистрибьюторе электроэнергии в РМ, Red Union Fenosa, в 2008-2015 годах занимала должность президента компании. Позже выяснилось, что компания, которой она руководила, имела сомнительные контракты с фирмой, связанной с Раду, пишет молдавское издание ZDG. Энергетика принесла Раду миллионы, в то же время цены на электроэнергию за время её работы удвоились.
В 2016 году Сильвия Раду баллотировалась на должность президента Молдовы в качестве независимого кандидата, но ей удалось набрать только 0,37% голосов, причём в Кишинёве у неё нашлось всего 1472 симпатика.
Но уже в конце 2017 года Раду оказалась в кресле генерального примара столицы, что можно было бы считать чудом, если бы не постоянное участие Влада Плахотнюка в её судьбе. Сыграли свою роль и законодательные поправки в закон «О статусе муниципия Кишинёв», пролоббированные молдавскими либералами в 2016 году. Благодаря этому Раду стала градоначальником Кишинёва без консультаций с муниципальным советом. Как говорят в Молдавии, «вошла в мэрию через чёрный ход».
Да и в нынешней кампании телеканалы ДПМ двигают в массы её кандидатуру, причём бесплатно. «Мы не несём никакой ответственности, и даже не можем объяснить логику редакционной политики отдельного медиаисточника. Мы принимаем любые материалы, положительные, отрицательные, потому что у нас нет возможности влиять на источник средств массовой информации или журналиста», – на голубом глазу утверждает пресс-секретарь Сильвии Раду. Мол, нам неведомо, за что нас так любят СМИ молдавских демократов.
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Ион Чебан – молдавский политик, депутат молдавского парламента с 2011 года. К социалистам он перешёл от коммунистов. Три года успешно работал в муниципальном совете Кишинёва. На выборы идёт со стратегией развития молдавской столицы до 2040 года. Компромат, который пресса ДПМ нашла на этого кандидата на должность генерального примара, заключается в том, что он и его семья пожертвовали крупную сумму денег партии на предвыборную кампанию Игоря Додона, президента Молдовы. Попрекают его и земельными участками, купленными в 2006 и 2012 годах, а также квартирой за 991775 леев (3,7 млн рублей). А поскольку эти цифры молдавского избирателя не впечатляют, медиа ДПМ избрали иную стратегию – ваять светлый образ Сильвии Раду. И, судя по взлетевшим рейтингам и. о. примара Кишинёва, пропагандистская кампания Раду очень успешна.
Собственно, схватка за Кишинёв – это генеральная репетиция будущей схватки за парламент Молдовы между ДПМ и ПСРМ. У того, кто «возьмёт Кишинёв», утверждают многие молдавские политические эксперты, будет больше шансов получить в столице победу на парламентских выборах.
Финал этой промежуточной схватки – 20 мая, меньше чем через неделю.
Соб. корр. ФСК
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