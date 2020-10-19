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Выборы в Молдове: Санду предлагает объединиться против Додона

19 октября 2020, 01:15  •  82 • Украина
Андрею Нэстасе больше нравится идея отказа Санду от выборов в его пользу
Кандидат в президенты Молдовы, экс-премьер и лидер партии PAS Майя Санду решила прислушаться к советам румынского депутата Матея Добровие, призвавшего проевропейских кандидатов в президенты отбросить личные амбиции и объединиться для достижения победы на президентских выборах, которые пройдут в Молдавии 1 ноября.
Санду направила письма с предложением об объединении пяти своим конкурентам – Андрею Нэстасе, Октавиану Цыку, Ренато Усатому, Тудору Делиу и Дорину Киртоакэ. В письме говорится о том, что необходимо отказаться от политических дебатов, от критики друг друга и объединиться против действующего президента Игоря Додона.
Напомним, ранее Санду была категорически против любого общения с главой «Нашей партии» и мэром Бельц Ренато Усатым.
«Никогда не доверяла Ренато Усатому. Не доверяла, не доверяю и никогда ему не буду доверять. Мы категорически не можем создавать какие-либо альянсы или сотрудничать»,
– говорила экс-премьер совсем недавно.
Реакция же тех, к кому она обратилась, была разной.
«Наши позиции совпадают, мы тоже выступали с таким призывом. Они прислали письмо, посмотрим, откликнутся ли на приглашение коллеги от других партий. Совершенно естественно, что мы все должны защищать наши голоса»,
– согласился сразу же экс-мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ.
Понравилась идея объединения и кандидату в президенты от Партии национального единства Октавиану Цыку.
«Я рад, что лидер партии PAS, наконец, проснулась. Мы примем участие в дискуссиях, чтобы создать общий фронт для защиты голосов, против фальсификаций, которые будут на этих выборах, только и всего»,
– заявил Октавиан Цыку.
Кандидат от Либерально-демократической партии Молдовы Тудор Делиу и мэр Бельц Ренато Усатый отказались от комментариев.
Зато бывший соратник Майи Санду по блоку ACUM Андрей Нэстасе, лидер партии «Платформа DA», неожиданно выступил с встречным предложением к Майе Санду – отказаться от борьбы за пост президента в его пользу, ведь именно так поступил он на прошлых президентских выборах в 2016 году.
«Было бы очень хорошо, если бы в этой кампании, как в 2016 году, мы поддерживали друг друга, выступили бы с единым кандидатом, так как в июне 2019 года мы договорились, что госпожа Санду меня поддержит. Если я сделал это четыре года назад и отозвал свою кандидатуру, поддержав Санду, почему бы ей не поступить также в этом году?»,
– выступил с предложением Андрей Нэстасе в эфире передачи Cutia Neagră на канале TV8.
Нэстасе призвал Санду вернуть блок ACUM, который сможет «сплотить все проевропейские силы и победить на президентских выборах». Ну а отказаться от участия в выборах экс-премьер должна потому, что всё равно проиграет, как и четыре года назад, уверен глава партии «Платформа DA». По его мнению, выйти во второй тур имеет все шансы только один человек – это он, Андрей Нэстасе, ну и ещё действующий президент. При этом он пообещал в случае своей победы предоставить Майе Санду «высокую государственную должность», но не премьер-министра, потому что эта должность уже «занята» Александром Слусарем.
По мнению же действующего президента Молдовы Игоря Додона, вряд ли у Санду получится создать коалицию «проевропейцев».
«Интересно посмотреть, сможет ли госпожа Санду создать такую коалицию. Раньше ей не хватало для этого способностей. Но мы в любом случае желаем всем соперникам удачи. Мы одолеем их и поодиночке, и всех вместе»,
– не сомневается Игорь Додон.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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