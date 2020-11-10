Выборы в Молдове: Санду отказалась от участия в дебатах

Санду не сомневается в том, что через неделю станет президентом

Накануне второго тура президентских выборов в Молдове планировалось провести один раунд дебатов кандидатов на пост президента – Игоря Додона и Майи Санду. Первоначально было запланировано два раунда дебатов, однако Майя Санду согласилась только на один.

Однако в понедельник, выступая на пресс-конференции, лидер PAS объявила, что отказывается от дебатов с действующим главой государства Игорем Додоном. Причём сделала это достаточно грубо, не сомневаясь в том, что через неделю она будет праздновать победу.

«Я настаивала на проведении публичных дебатов, чтобы обсудить темы национального значения: экономические проблемы, преодоление санитарного кризиса, борьбу с коррупцией и бедностью. Но каждый раз, когда Игоря Додона звали обсудить серьёзные проблемы, он предпочитал лишь лгать. Он не может ни решать проблемы, ни отвечать на вопросы, лишь травить народ своей ложью. Нам нечего обсуждать с таким персонажем. Пусть сам барахтается в том болоте, в которое он залез. Единственные дебаты, на которые он должен пойти, – это дебаты с прокуратурой, и сразу после выборов я потребую начать против него расследование»,

– заявила Санду.

В предвыборном штабе Игоря Додона были удивлены таким заявлением экс-премьера, поскольку уже шли переговоры, была выбрана нейтральная площадка для дебатов и даже назначено конкретное время – среда, 11 ноября, 19 часов.

«Мы оказались, как минимум, поражены. Мы предложили дважды провести дебаты: первые – на общественном телевидении Moldova1, вторые – в Экономической академии, так как там учились оба кандидата. Шли переговоры по организационным вопросам. Однако последние три дня в штабе Майи Санду просто перестали отвечать на наши звонки и сообщения. Но граждане имеют право увидеть двух кандидатов в кульминационный момент. Господин Додон должен ответить на ваши обвинения»,

– заявил официальный представитель Игоря Додона, депутат Влад Батрынча на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, дебаты эти важны для обоих кандидатов, поскольку есть достаточно много граждан в стране, которые ещё не определились, кого поддержать во втором туре и дебаты ответили бы на многие вопросы. Отказ же от них является неуважением не только к сопернику, но и к гражданам Молдовы, уверен Батрынча.

«Вы опасаетесь говорить лицом к лицу с Игорем Додоном. Гораздо удобнее ходить по телестудиям и делать себе рейтинги. Вы прекрасно понимаете, что господин Додон опровергнет все обвинения и предоставит другую информацию. И на этих дебатах вы просто боитесь проиграть, и не хотите подвергать риску результаты выборов. Тем не менее, мы призываем вас участвовать в дебатах. Если вы хотите изменить какие-либо условия, мы открыты»,

– обратился депутат ПСРМ к Майе Санду.

По мнению молдавского политолога Валериу Реницэ, Майя Санду просто испугалась и отказалась от дебатов, однако сделала это недостойно, хотя могла бы сделать вежливо.

«Майя Санду могла воспользоваться, по меньшей мере, тремя способами вежливого отказа из массы общедоступных, если, конечно, это позволило бы ей гарвардское образование»,

– считает политолог.