Выборы в Молдове: Санду ищет поддержки у пророссийского электората

«Результаты второго тура выборов не предсказуемы и зависят от событий ближайших дней»

Молдавия опять готовится к президентским выборам – на этот раз ко второму туру, в который предсказуемо вышли два кандидата: действующий президент Игорь Додон и экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду. Неожиданностью стал тот факт, что Санду опередила Додона – за счёт голосов диаспоры.

Второй тур президентских выборов состоится 15 ноября.

«Все участники процесса понимают – президентские выборы, в принципе, не являются определяющими для судьбы страны, а тем более, их первый тур – он, в общем-то, является всего лишь «пробой пера» и просто определением настроения электората. Для Майи Санду эти выборы чётко обозначают тот факт, что её собственного электората недостаточно для решения принципиальных задач и чтобы победить во втором туре, а также для того, чтобы проводить, в случае победы, какую-то целенаправленную политику, Санду должна будет опираться на представителей других партий и движений»,

– считает вице-президент Российско-молдавского делового совета Юрий Нагерняк, принявший участие в ходе онлайн-конференции на тему: «Итоги президентских выборов в Молдове – что дальше?».

По его мнению, у действующего президента ситуация непростая, а результаты этих выборов являются «тревожным звоночком, поскольку свидетельствуют о снижении рейтинга Соцпартии и лично Додона и опредёленного разочарования избирателей».

Что касается результатов второго тура выборов, то они сегодня не предсказуемы и всё будет зависеть от того, что произойдёт в эти оставшиеся две недели, отметил эксперт. Он считает, что победить Игорь Додон может – если сумеет договориться с Ренато Усатым и партией Шор. Но в случае победы Додона возможна попытка цветной революции в стране, предупредил Нагерняк.

«На это намекали ещё до первого тура лидеры проевропейских партий. И это укладывается в общую антироссийскую стратегию: либо побеждают прозападные силы, либо, если они не побеждают, выборы признаются незаконными или несостоявшимися. Такой вариант развития ситуации точно будет не на пользу Молдавии, потому что за ним последуют серьёзные политические и экономические последствия»,

– заявил вице-президент Российско-молдавского делового совета.

При этом он отметил, что даже если сам Ренато Усатый поддержит Майю Санду, то не факт, что это сделает его электорат, который в основной своей массе будет голосовать за Игоря Додона, так как является пророссийским.

Хорошо понимает это и Майя Санду, уже развернувшая борьбу за голоса избирателей Ренато Усатого, с которым уже провела переговоры.

На официальной странице партии PAS в социальной сети Facebook опубликовано обращение Санду к тем, кто 1 ноября голосовал за Ренато Усатого, с призывом поддержать её во втором туре.

«Я обещаю навести порядок в президентстве, а затем мы наведём порядок в парламенте. Определим легальные способы для того, чтобы провести досрочные выборы: в парламенте должны остаться лишь те депутаты, которые реально представляют своих избирателей. Мы избавим нашу страну от Додона и победим коррупцию, но сделать это мы сможем только с вашей поддержкой»,

– говорится в обращении лидера партии PAS.

А Дональд Туск, экс-глава Европейской народной партии, вновь решил вмешаться в молдавские выборы и поспешил объявить о том, что лично он поддерживает Майю Санду, а, следовательно, все проевропейские силы в Молдавии должны объединиться перед вторым туром и сделать то же самое.