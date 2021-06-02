Выборы в Молдове: Приднестровье и Гагаузия в тревоге

В Комрате обеспокоены раскалыванием общества, в Тирасполе ждут «сценариев подавления государственности»

Грядущие парламентские выборы в Молдавии, намеченные на 11 июля, уже сейчас обостряют отношения Кишинёва как с Тирасполем, так и с Комратом. В ПМР говорят о том, что если Майя Санду получит парламентское большинство, то Приднестровью «придётся готовиться к реализации невоенных сценариев подавления своей государственности, в которых вынужденно для себя примет участие и Украина».

Об этом сказал в ходе Международной научно-практической конференции «Национальные меньшинства и русские Украины – объекты насильственной украинизации»в Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону) директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников, которого цитируют «Молдавские ведомости».

По словам аналитика, после «революции гидности «внешняя политика Украины становилась все менее самостоятельной и, несмотря на громкие заявления о своем региональном лидерстве, на деле Киев, жертвуя своими интересами, постепенно уступал позиции ключевого регионального игрока Румынии». В итоге утрата Украиной статуса самостоятельного регионального игрока чревата усилением напряжённости вокруг Приднестровья, если к власти в результате выборов придут правые силы.

Шорников расценивает решение Киева о закрытии с 1 сентября 2021 г. передвижения по украинской территории приднестровских автомобилей без нейтральных регистрационных номеров как «сигнал о готовности к возможному кризису».

«Однако, следует понимать, что сближение Киева и Кишинева на почве совместных действий против Приднестровья всегда происходит под прямым западным давлением, а не по инициативе украинской стороны. Причем, если такое сближение мы, в общем-то, можем фиксировать в невоенных сферах (энергетика, транспорт, торговля), то в плане совместных военных действий никаких позитивных сигналов от Киева мы давно не наблюдаем»,

– сказал он.

Но, по его мнению, соседи не станут применять военную силу, поскольку «Украина не заинтересована в изменении регионального статуса-кво и в Киеве, наверняка, сохраняется понимание региональных угроз государственным интересам».

На Донбассе в своё время тоже думали, что Киев не будет стрелять, и что «есть понимание». На самом деле всё решает внешнее влияние на Украину: что прикажут западные её хозяева, то украинские власти и бросятся выполнять. Ни о каких «государственных интересах» речь давно не идёт.

А в Гагаузии Ирина Влах, башкан автономии, призвала молдавских политиков «отказаться от попыток получить голоса в Гагаузии путём раскола гагаузов и очернения властей автономии».

«Политические группы вместо того, чтобы включиться в решение проблем общества и экономики, вместо разработки планов развития - избрали самый неподходящий путь. Они делят людей на "своих" и "чужих". Вместо того чтобы призывать людей строить, они призывают их разрушать. Гагаузы пережили все сложные времена, потому что были едины. Сейчас настало время сохранить единство народа Гагаузии»,

– заявила Влах.

По её мнению, прошедшие в Молдавии выборы президента «не принесли спокойствия в обществе».

Судя по всему, этого спокойствия нет и накануне выборов парламентских, от результатов которых во многом зависит судьба Приднестровья и Гагаузии.