Выборы в Молдове: Майя Санду выдвигает ультиматум президенту

ЕС открыто обещает помощь только в случае «европейского выбора»

Чем ближе президентские выборы в Молдавии, тем чаще политологи и эксперты говорят о возможном майдане или цветной революции, а молдавские (и не только) СМИ описывают варианты развития ситуации в стране после выборов, проводя аналогии с событиями в Белоруссии и Киргизии. На этом фоне политики выступают с заявлениями – кто с обещаниями, а кто и с угрозами.

«Подозрения в таком сценарии «майдана» есть, но нет больших оснований. Всё будет зависеть от того, как пройдут выборы 1 и 15 ноября. Какие-то акции протеста могут быть, но ситуация отличается от событий в Беларуси и Киргизии. Молдова – парламентская республика, где выборы в высший законодательный орган страны решают гораздо больше, чем президентские. Но вполне допускаю: если разница между победителем и проигравшим во втором туре будет небольшой, могут пройти акции протеста»,

– заявил эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире студии Sputnik Молдова.

А молдавский политолог Сергей Чебан уверен – «битва за постэлекторальную Молдову и контроль над парламентом страны уже в самом разгаре, проходя красной нитью через президентские выборы, а последняя стометровка предвыборной гонки обещает быть захватывающей и может оказать решающее влияние на окончательные итоги голосования».

По его мнению, главные конкуренты на этих выборах – действующий президент Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду – однозначно выйдут во второй тур, «где и развернётся основная битва за пост президента».

Если же исходить из данных всевозможных социологических опросов, то достаточно большое число граждан Молдовы пока не определились со своим выбором, напоминает политолог, поэтому результаты выборов могут стать непредсказуемыми.

Тем временем экс-премьер и глава партии PAS Майя Санду продолжает обвинять президента Молдавии Игоря Додона в фальсификации будущих выборов. На этот раз – в эфире телеканала Euronews.

Санду не только рассказала о том, что итоги выборов обязательно будут сфальсифицированы действующей властью, но и выдвинула президенту ультиматум.

«Додон пытается сфальсифицировать выборы. Я выступаю с этим предупреждением, чтобы помешать ему. Но, если он продолжит следовать своим планам, мы предупреждаем: люди выйдут на улицы. Об этом говорят сами граждане. Если выборы будут организованы честно, то протестов не будет»,

– подчеркнула Майя Санду.

По её словам, она общалась с самыми разными людьми в регионах и все, как один, «выступают с инициативой выйти на улицы, чтобы защитить свой голос».

Вновь напомнил о себе и глава представительства ЕС в Кишинёве Петр Михалко, призвав власти Молдовы сделать всё возможное, чтобы выборы прошли честно и прозрачно.

«Риски, которые наблюдались в прошлом, не должны повторяться, включая использование административных ресурсов или покупку голосов. Политикам следует помнить о том, что выборы должны быть прозрачными, а сами политики – честными»,

– в который раз заявил дипломат в эфире телеканала TVR Moldova.

А докладчик Европарламента по Республике Молдова Драгош Тудораке прозрачно намекнул: если Молдова выберет европейский путь и дальнейшее проведение реформ, то и ЕС будет помогать Кишинёву «намного больше, чем раньше».

«Политическое послание, которое хотел передать вам не только я, заключается в том, что Молдова может сделать больше, и если Молдова возьмёт на себя это обязательство, тогда и ЕС должен быть готов дать больше. У Молдовы есть возможность продвинуться по пути европейской интеграции и получить больше помощи и внимания со стороны ЕС, если она продемонстрирует открытость для реализации реформ»,

– пообещал Тудораке.