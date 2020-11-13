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Выборы в Молдове: Майя Санду уверовала в победу

13 ноября 2020, 18:20  •  151 • Украина
«Западные партнёры оппозиционного политика затратили огромные средства»
До второго тура президентских выборов в Молдове остаются считанные дни, а социально-политическая обстановка в стране становится всё напряжённей. По мнению молдавских политологов, глава партии PAS Майя Санду на этот раз уверена в своей победе на выборах, которая станет реваншем за проигрыш четыре года назад. На этот раз экс-премьер не допускает даже мысли о том, что она может проиграть и поэтому готова на самые крайние меры, например, вывести своих сторонников на улицы, о чём она уже неоднократно заявляла.
«О намерении заполучить власть любым способом говорит и тот факт, что западные партнёры оппозиционного политика затратили огромные средства на создание и продвижение политического имиджа Майи Санду, которая никогда не была яркой персоной, особенно на фоне своих коллег по правому флангу. Но настало время выборов, и Санду буквально преобразилась, начав набирать рейтинг среди молдавского электората»,
– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».
По мнению издания, формула успеха Майи Санду проста и понятна – это усиленная работа прозападных НПО, поддержка со стороны молдавских «независимых» СМИ, невероятные по своим масштабам фальсификации на избирательных участках в странах ЕС при подкупе представителей молдавской диаспоры – и Майя Санду с триумфом выходит во второй тур президентских выборов, получив очень хороший результат, которого даже её сторонники не ожидали, при этом опередив действующего президента Молдавии Игоря Додона.
Деньги «западных партнёров» могут сделать очень многое, но не могут сделать ставленника Запада умнее, и здесь все усилия бесполезны. А Майя Санду, уверовав в свою победу, перестала следить за своими высказываниями, допуская откровенную ложь.
«В погоне за европейским признанием она совсем забыла, что президента выбирает не Джордж Сорос и даже не Дональд Туск, а простой молдавский работяга, который прекрасно чувствует, когда его пытаются облапошить. Например, Майе Санду не стыдно говорить о борьбе с коррупцией, в то время как она была сообщницей в краже миллиарда, ей не стыдно смотреть в глаза людям и говорить о решении вопроса с незаконной концессией аэропорта»,
– считает «Эхо Молдовы».
Но самая большая ошибка экс-премьера в том, что она называет молдаван бессарабцами.
«Ни для кого не секрет, что она выступает за объединение Румынии и Молдовы, но это банальное неуважение к жителям Республики. Если будущие кандидаты на должность главы государства называют соотечественников «бессарабцами», им нечего искать в политике в целом. Сегодня называть жителей Молдовы «бессарабцами» – значит делать отсылку к тем временам, когда мы были оккупированы. Называть молдаван «бессарабцами» – значит предать их историю и украсть будущее, подчиняясь внешним хозяевам»,
– убежден председатель молодёжного движения «Потомки Штефана» Дмитрий Ройбу.
Но для «западных кураторов» Санду молдаване так и остались бессарабцами, а Молдавия – Бессарабией.
В Румынии же не скрывают своего интереса к молдавским выборам.
Газета «Молдавские ведомости» пишет о том, что на территории Румынии во время второго тура выборов «всем молдавским студентам, обучающимся в Румынии, выдадут бесплатные билеты для проезда к населённым пунктам, где есть избирательные участки».
«Было бы интересно узнать, за чей счёт будет осуществляться доставка молдавских студентов? Не является ли это пресловутым иностранным финансированием избирательной кампании одного из кандидатов? Хотелось бы вновь подчеркнуть политику двойных стандартов отдельных западных стран, которые обеспечивают явку молдавских студентов в Румынии и возмущаются самим фактом участия приднестровцев в выборах президента Молдовы»,
– отмечает журналист Александр Медведев.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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