Выборы в Молдове: Майя Санду лидирует в первом туре благодаря диаспоре

Второй тур президентских выборов состоится в Молдавии 15 ноября

Выборы президента Молдавии, состоявшиеся 1 ноября, дали неожиданные результаты. В воскресенье данные всех экзитполов, также как и обработка 50% протоколов говорили о том, что действующий президент Игорь Додон вышел вперёд, обойдя Майю Санду на 6% голосов.

Однако после того, как стали известны результаты выборов диаспоры, ситуация неожиданно изменилась, причём неожиданно для всех – и для молдаван, и для самих кандидатов, и для «западных партнёров».

После обработки 100% бюллетеней, ЦИК объявила итоги выборов: Майя Санду набрала 36,16% голосов, действующий президент Игорь Додон – 32,61%. Второй тур президентских выборов состоится через две недели – 15 ноября. Выборы во втором туре признают состоявшимися независимо от количества избирателей, пришедших на избирательные участки.

В Центральной избирательной комиссии Молдовы отметили, что за Игоря Додона в Молдавии проголосовало 434 тысячи 427 граждан, а за Майю Санду – 383 тысячи 30 граждан Молдовы.

«Игорь Додон получил большинство голосов в абсолютном большинстве районов страны. В то же время Майя Санду получила больше поддержки от граждан, голосовавших за рубежом»,

– рассказал председатель Центризбиркома Дорин Чимил.

По его словам, за рубежом Санду поддержали 104 тысячи 464 гражданина, а Додона только 5 тысяч 438 человек. В итоге разница между Майей Санду и Игорем Додоном составляет 3,53%.

Игорь Додон поздравил Майю Санду с выходом во второй тур, напомнив, что последние два месяца Санду чуть ли не каждый день обвиняла его в грядущих фальсификациях итогов выборов.

«Хочу поблагодарить граждан, которые активно участвовали в выборах, и тех, кто поддержал меня. Я увидел хорошую мобилизацию внутри страны. То, как вчера прошли выборы, является ответом на обвинения в фальсификации. Было бы хорошо, если бы те, кто делал такие заявления, извинились»,

– сказал Игорь Додон, подчеркнув, что выбор диаспоры не совпадает с выбором граждан страны.

Однако экс-премьер Майя Санду не только не извинилась за свои обвинения в адрес действующего президента – уже на следующий день после первого тура голосования снова принялась обвинять и Додона, и правительство в том, что результаты второго тура президентских выборов обязательно будут сфальсифицированы.

«У нас есть большое беспокойство по поводу того, что итоги второго тура могут быть подтасованы. И мы ждём от государственных учреждений, полиции, Антикоррупционной прокуратуры, НЦБК реакции на те нарушения, о которых мы сообщили 1 ноября. Любая подтасовка, любой украденный голос влияет на итоги. Поэтому очень важно защитить каждый голос, в первую очередь от тех, кто у власти и пользуется административным ресурсом и не только»,

– заявила Санду во время брифинга в понедельник, 2 ноября.

Она напомнила, что направила более трёхсот жалоб в полицию и «в другие органы власти» о нарушениях во время проведения первого тура выборов.

Кроме того, Санду рассказала, чем она займётся на посту президента – в своей победе экс-премьер не сомневается.

«Как я уже многократно говорила, очищение политического класса и руководства страны нужно начать с администрации президента. Этим мы и занимаемся на нынешних выборах. Следующим шагом, кончено, должно стать очищение парламента, чтобы его состав действительно отражал волеизъявление граждан»,

– сказала Майя Санду, признав необходимость досрочных парламентских выборов.