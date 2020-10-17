Выборы в Молдове: ЕС призывает голосовать за Майю Санду

«Санду, став президентом, сможет рассчитывать на поддержку Евросоюза»
Чем ближе президентские выборы в Молдове, назначенные на 1 ноября, тем большую активность проявляют «западные партнёры», не стесняясь открыто вмешиваться в предвыборную кампанию и не задумываясь о нарушениях закона.
Так, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, председатель Христианско-демократического союза (партия канцлера Германии Ангелы Меркель), заявила о поддержке кандидата в президенты Молдовы лидера партии PAS Майи Санду на президентских выборах.
«Эти выборы решат будущее вашей страны: займёт ли Молдова своё место в семье европейских демократий. Майя Санду представляет это будущее благодаря доверию, которое она приобрела среди населения Молдовы, а также среди партнёров в ЕС. Майя Санду – правильный выбор для этой сложной миссии. ХДС Германии поддерживает кандидатуру Майи Санду. Как президент вашей страны она сможет рассчитывать на нашу поддержку»
– так откровенно заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своём обращении к гражданам Молдовы, честно признав: выберете Санду – будет вам поддержка Евросоюза.
Ранее о своей поддержке Майи Санду заявил и экс-председатель Европейского совета, глава Европейской народной партии Дональд Туск.
Молдавский политолог Игорь Волницкий напоминает, что открытая поддержка и агитация со стороны лиц, которые не являются гражданами Молдовы, – нарушение Кодекса о выборах.
Он допускает, что иностранные политики не знакомы с молдавским законодательством, однако молдавские политики обязаны это законодательство знать.
«Когда выходит европейский лидер и говорит, что он поддерживает Санду, это его проблема. Но когда представители г-жи Санду, занимающие высокие посты, в том числе в молдавском парламенте, комментируют это заявление, это уже другое дело»,
– отметил эксперт в эфире передачи «Главный вопрос» с Юлией Фёдоровой на канале НТВ.
В Молдавии мало кто узнал бы о видео обращении главы ХДС Германии Крамп-Карренбауэр, если бы Михай Попшой – соратник Санду – не разместил это обращение в социальных сетях, что «противоречит 52-й статье Избирательного кодекса, которая гласит, что конкурентам запрещается вовлекать лиц, не являющихся гражданами Молдовы», отметил политолог.
«Я допускаю, что это намеренно было сделано, вице-председатель парламента нарушает кодекс, это маленькая провокация. Видимо, они это понимают и расценивают как сильный толчок для мобилизации электората. Достаточно, чтобы ЦИК начал рассматривать этот вопрос, и Майя Санду выведет своих людей на улицу. Боюсь кого-то обидеть, но это инфантилизм. Не думаю, что, будучи на таком уровне в политике, Попшой не знает Кодекс о выборах. Вопрос в том, намерено ли депутат PAS нарушил закон, ведь за это Санду грозит снятие с выборов»,
– считает Игорь Волницкий.
Сама же Майя Санду не устаёт жаловаться на «происки» конкурентов и на будущие фальсификации итогов выборов.
В то же время глава PAS уверена в своей победе.
«Мы выиграем эти выборы, даже без учёта голосов представителей диаспоры. Голоса из диаспоры не учитываются в опросах, потому что они не опрашиваются в рамках исследований. Так что эти голоса только увеличат ещё больше разницу в нашу пользу. Мы не дадим Додону украсть наши голоса»,
– заявила Санду в интервью радио Europa Liberă.
Соб. корр. ФСК