Выборы в Молдове: ЕС призывает голосовать за Майю Санду

«Санду, став президентом, сможет рассчитывать на поддержку Евросоюза»

Чем ближе президентские выборы в Молдове, назначенные на 1 ноября, тем большую активность проявляют «западные партнёры», не стесняясь открыто вмешиваться в предвыборную кампанию и не задумываясь о нарушениях закона.

Так, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, председатель Христианско-демократического союза (партия канцлера Германии Ангелы Меркель), заявила о поддержке кандидата в президенты Молдовы лидера партии PAS Майи Санду на президентских выборах.

«Эти выборы решат будущее вашей страны: займёт ли Молдова своё место в семье европейских демократий. Майя Санду представляет это будущее благодаря доверию, которое она приобрела среди населения Молдовы, а также среди партнёров в ЕС. Майя Санду – правильный выбор для этой сложной миссии. ХДС Германии поддерживает кандидатуру Майи Санду. Как президент вашей страны она сможет рассчитывать на нашу поддержку»

– так откровенно заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своём обращении к гражданам Молдовы, честно признав: выберете Санду – будет вам поддержка Евросоюза.

Ранее о своей поддержке Майи Санду заявил и экс-председатель Европейского совета, глава Европейской народной партии Дональд Туск.

Молдавский политолог Игорь Волницкий напоминает, что открытая поддержка и агитация со стороны лиц, которые не являются гражданами Молдовы, – нарушение Кодекса о выборах.

Он допускает, что иностранные политики не знакомы с молдавским законодательством, однако молдавские политики обязаны это законодательство знать.

«Когда выходит европейский лидер и говорит, что он поддерживает Санду, это его проблема. Но когда представители г-жи Санду, занимающие высокие посты, в том числе в молдавском парламенте, комментируют это заявление, это уже другое дело»,

– отметил эксперт в эфире передачи «Главный вопрос» с Юлией Фёдоровой на канале НТВ.

В Молдавии мало кто узнал бы о видео обращении главы ХДС Германии Крамп-Карренбауэр , если бы Михай Попшой – соратник Санду – не разместил это обращение в социальных сетях, что «противоречит 52-й статье Избирательного кодекса, которая гласит, что конкурентам запрещается вовлекать лиц, не являющихся гражданами Молдовы» , отметил политолог.

«Я допускаю, что это намеренно было сделано, вице-председатель парламента нарушает кодекс, это маленькая провокация. Видимо, они это понимают и расценивают как сильный толчок для мобилизации электората. Достаточно, чтобы ЦИК начал рассматривать этот вопрос, и Майя Санду выведет своих людей на улицу. Боюсь кого-то обидеть, но это инфантилизм. Не думаю, что, будучи на таком уровне в политике, Попшой не знает Кодекс о выборах. Вопрос в том, намерено ли депутат PAS нарушил закон, ведь за это Санду грозит снятие с выборов»,

– считает Игорь Волницкий.

Сама же Майя Санду не устаёт жаловаться на «происки» конкурентов и на будущие фальсификации итогов выборов.

В то же время глава PAS уверена в своей победе.

«Мы выиграем эти выборы, даже без учёта голосов представителей диаспоры. Голоса из диаспоры не учитываются в опросах, потому что они не опрашиваются в рамках исследований. Так что эти голоса только увеличат ещё больше разницу в нашу пользу. Мы не дадим Додону украсть наши голоса»,

– заявила Санду в интервью радио Europa Liberă.