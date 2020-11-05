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Выборы в Молдове: Додон призвал западных послов не вмешиваться

05 ноября 2020, 01:10  •  72 • Украина
В Бухаресте внимательно следят за всем, что происходит в Молдове
Румыния внимательно следит за всеми событиями, происходящими в соседней Молдавии – там готовятся к решающей битве во втором туре президентских выборов действующий президент Игорь Додон и экс-премьер Молдовы Майя Санду. И не просто следят, а дают советы и напоминают о том, как должны проходить выборы – в «атмосфере полной прозрачности» и не забывать про демократические принципы. В Румынии предупреждают, что будут внимательно отслеживать «все оценки национальных и международных наблюдателей» за выборами и «сигнализировать» о любых недостатках.
«Как известно, Румыния твёрдо поддерживает европейский курс Республики Молдова, единственный, который в состоянии обеспечить её гражданам процветание, которого они заслуживают. При этом необходимо помнить, что свободное волеизъявление граждан является единственным, которое может обеспечить легитимность политического процесса в демократическом государстве. Любое же отклонение от этих стандартов и принципов может оказать негативное влияние на легитимность выборов»,
– говорится в сообщении посольства Румынии в Кишинёве.
Между тем первый тур президентских выборов в Молдавии показал – сторонников «Унири» (вхождения Молдавии в состав Румынии) слишком мало среди молдаван. Хотя на этих выборах половина кандидатов в президенты представляли лагерь унионистов, набрали они всего по 1-2% голосов каждый – нет в Молдавии большого количества желающих стать румынской провинцией.
Даже жители приграничных с Румынией районов не поддержали кандидатов от унионистских партий, несмотря на строительство румынами газопровода и льготы жителям этих районов со стороны Бухареста.
Не получили поддержки унионисты и среди молдавской диаспоры – всё те же 1-2%.
Да и сама Майя Санду является сторонница идей унионизма, но благоразумно старается не говорить об этом слишком часто.
«Мы знаем, что большая часть молдаван ратуют за объединение с Румынией, считая, что это единственный шанс улучшить жизнь в нашей стране. Однако мы осознаём, что Евросоюз не позволит, чтобы одна из стран ЕС «проглотила» чужие территории. Унирю нельзя провести так, как это было когда-то осуществлено. Поэтому мы считаем нецелесообразным говорить об этом сейчас»,
– откровенно признала Санду.
Однако во втором туре выборов ей нужны будут голоса (даже если их всего пара процентов) и унионистского электората, поэтому она уже призвала своих бывших конкурентов Дорина Киртоакэ и Октавиана Цыку на помощь – выступить «против Додона, за Румынию и евроатлантическую интеграцию».
В среду, 4 ноября, действующий президент Игорь Додон провёл неформальную встречу с аккредитованными послами в Кишинёве, призвав дипломатов наблюдать за выборами беспристрастно и «равноудалённо от политиков».
«В любой игре, в том числе политической, есть сторонники с обеих сторон. Некоторые, более мудрые, не показывают, чьи они сторонники. Вы – послы, вам нужно быть более уравновешенными, а некоторые слишком открыто проявляют политическую симпатию. Вы прекрасно понимаете, что после 15 ноября может быть несколько сценариев развития событий в Молдове, поэтому я призываю вас не участвовать в дестабилизации ситуации в стране»,
– откровенно сказал Игорь Додон.
Хватит ли выдержки у послов быть «равноудалёнными от политиков», покажут ближайшие события в Молдавии.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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