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Выборы в Молдавии признаны состоявшимися: Избирком подсчитал процент явки избирателей

16 ноября 2020, 11:25  •  64 • Политика
Выборы в Молдавии признаны состоявшимися. Сегодня граждане во втором туре решают, кто станет президентом. Центризбирком уже подсчитал процент явки избирателей.
За час до закрытия избирательных участков явка составляла 51,89%. Это данные на 20:00 по местному времени (21:00 мск). Наиболее активной категорией избирателей стали жители Молдавии в возрасте от 56 до 70 лет. Всего свои голоса отдали свыше 1,61 миллиона человек.
За пределами Молдавии избирательные участки тоже открыты. Их сегодня посетила 241 тысяча человек. Своё мнение относительно будущего президента Молдавии выразила и 31,5 тысяча жителей Приднестровья.
Выборы в Молдавии признаны состоявшимися. Второй тур определит, кто придёт к власти: бывший премьер-министр, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду или же на новый срок останется действующий президент Игорь Додон.
По молдавским законам, главную должность в стране займёт тот кандидат, за кого проголосует больше 50% избирателей. Порог явки во втором туре не предусмотрен.

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