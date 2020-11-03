Выборы в Молдавии: Инструкция цветной революции уже в Кишинёве

Автор:

Сергей Латышев

Утром в воскресенье в Молдавии, напоминавшей о себе в последние месяцы окружающему миру только разгулом коронавируса, начнутся президентские выборы. При этом все понимают: предвыборная тишина была обманчивой, она чревата очередной цветной революцией, и уже поздно вечером 1 ноября может стать жарко.

На пост главы государства в этой бедной, консервативной, сохраняющей православную веру и народные традиции парламентской республике претендуют восемь кандидатов. Из них шансы на победу имеют только двое – действующий "прорусский", а на самом деле "промолдавский" президент Игорь Додон, экс-социалист, баллотирующийся как независимый, и бывший премьер, лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Опираясь на мощную финансовую и логистическую поддержку со стороны Запада, она полна решимости взять реванш за поражение четыре года назад и уже обвинила власти в подготовке массовых фальсификаций, заранее призвав сторонников готовиться к протестам. Всё по методичке Джина Шарпа.

А ещё двое кандидатов – бывший никудышный мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ и подавшийся в политику спортсмен Октавиан Цыку – хотят, чтобы молдавского государства… вообще не стало в результате поглощения соседней Румынией. Как указывают местные наблюдатели, обилие кандидатов в президенты означает, что большинство из них, не имея никаких шансов на победу, намерены просто попиариться перед более важными для них досрочными парламентскими выборами в следующем году, раздавая избирателям несбыточные, совершенно невыполнимые обещания. Поскольку по укоренившейся молдавской традиции места в парламенте можно "конвертировать" в неплохие по местным меркам заработки.

Чего опасаются в России?

Однако происходящее очень далеко от балагана, в том числе с точки зрения России, которая может получить – в дополнение к Белоруссии и Киргизии – ещё одну цветную революцию на постсоветских просторах в создаваемой американцами вокруг неё "дуге нестабильности".

На эту угрозу указал 20 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, по данным которого в Молдавию направляется "группа американских специалистов по цветным революциям с понятными задачами". Отметив, что "США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ", предпринимают "грубые попытки оказать влияние на предвыборную ситуацию", Нарышкин в своём заявлении констатировал:

Сейчас мы отчётливо видим, что "революционный" сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре с. г. будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства И. Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией.

Поэтому, как узнали в Москве, Госдеп США предписал своему посольству в Кишинёве настраивать оппозицию на массовые протестные акции в случае переизбрания Додона. Кроме того, американские дипломаты убеждают молдавских силовиков не препятствовать протестам и переходить на "сторону народа".

Конечно, ничего другого и не следовало ожидать, поскольку молдавским грантоедским кругам во главе с Санду активно помогают и западные правительства, и такие структуры, как фонд "Сорос-Молдова", Национальный фонд демократии США, Департамент по связям с диаспорой Румынии. Кстати, как это уже бывало не раз, из соседней страны вполне могут наведаться для участия в молдавских беспорядках получившие спецподготовку румынские националисты…

Чего хочет Додон?

Самое интересное в этой ситуации то, что Додон вовсе не желает увести Молдавию в Россию.

Президент в интересах Молдавии и её народа, зажатых в геополитическом противостоянии между Востоком и Западом и желающих иметь лучшее из возможного из двух миров, грубо говоря, хотел бы сидеть на двух стульях. На дипломатическом языке это называется "сбалансированное сотрудничество". Москву это вполне устраивает, Запад – категорически нет. Поэтому экс-премьер Санду, давно взятая, как и её союзники, Западом на содержание, видит перед собой только один стул. И, хотя молдаване выживают минимум наполовину за счёт России и заинтересованы в самых лучших отношениях с нашей страной, Санду и Ко по вышеуказанной причине предпочитают это стремление игнорировать: своя рубашка для них всегда была ближе к телу, а на народ им плевать с высокой колокольни.

Додон же объясняет свою позицию так.

Мы хотим дружить не только с ЕС, с которым правительство подписало в 2014 году соглашение об ассоциации, но и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), с Россией, отношения с которой заметно охладели за десятилетие пребывания у власти коалиции проевропейских партий,

– заявил он в недавнем интервью ТАСС. Своими задачами второго срока президент называет достижение перемен к лучшему в экономике, социальной сфере, недопущение восстановления свергнутого в прошлом году олигархического режима Влада Плахотнюка, укрепление закреплённого в конституции нейтралитета, обеспечение межнационального мира в стране и решение приднестровской проблемы. В Тирасполе на последний пункт смотрят скептически и от своего де-факто существующего ещё с советских времён государства отказываться не собираются, особенно в связи с угрозой аншлюса Молдавии со стороны Румынии. Не хотят этого и гагаузы – небольшой православный тюркский народ, имеющий свою автономию на юге Молдавии и угрожающий из неё в таком случае выйти.

В своих предвыборных выступлениях Додон подчёркивал (и с этим нельзя не согласиться), что, голосуя за него, избиратели выбирают стабильность, а не хаос. Он подчёркивал, что у него самая большая поддержка в парламенте (37 из 101 депутата), сильная команда экономистов, работающая во имя интересов народа, здравая внешнеполитическая ориентация. А вот голосование за его соперницу, уверен глава государства, означает крах политической стабильности, конфликт в верхах, когда президент будет от одной партии, а правительство – от другой или других. Это приведёт также к заморозке ныне осуществляющихся социальных программ, однобокой внешней политике, дальнейшему размыванию молдавской государственности.

Чего хочет Санду?

Выпускница Гарварда и бывшая сотрудница Всемирного банка Санду нацелена на интеграцию с Румынией (там не все в восторге от этого) с перспективой вхождения Молдавии в Евросоюз (кто её там ждёт?) и НАТО, обещает расширить сотрудничество с Украиной. Обещания Санду взаимодействовать с Россией по интересующим Молдавию вопросам являются несерьёзными. Когда она была премьером, её много раз приглашали приехать в Москву, но она этого так и не сделала, в то время как Додон постоянно бывает в России. Потому что последний работает на трудолюбивый, православный молдавский народ, имевший, кстати, в Средние века (особенно во времена Стефана III Великого) развитое и мощное государство. А Санду, сторонница "современных ценностей", – чистая марионетка и сотрудница Запада, рассматривающая Молдавию как историческое недоразумение, которое с помощью Румынии следует поскорее растворить в уже потерявшей себя Европе. От взглядов бывшего бездарного кишинёвского мэра эта позиция не так уж сильно и отличается.

Слова и дела

Кардинальное отличие Додона от Санду заключается в том, что президент – мужественный политик и человек дела, а не балабол, которому интересы западных работодателей важнее молдавских.

Благодаря хорошим отношениям с российским президентом Владимиром Путиным Додон добился увеличения доступа молдавской продукции на самый важный для неё российский рынок, облегчил доступ и положение молдавских трудовых мигрантов в России (таковых почти 400 тысяч человек), ориентировал правительство на улучшение транспортной инфраструктуры страны. И это только некоторые из его достижений. Русский язык при Додоне реабилитирован в молдавских школах, и дети готовятся учить историю Молдавии, а не историю румын. Российских журналистов перестали высылать из Молдавии.

Именно Додон возглавил фактически в прошлом году народное восстание против угрожавшего ему и его семье расправой мафиозного режима Плахотнюка, который бежал в США, а сейчас прячется в Турции. И именно с этим президентом большинство молдаван связывает надежду, что беглого олигарха и крупного афериста однажды привезут на родину в наручниках и посадят. Ведь именно он пытался замять "кражу века" – вывод местными толстосумами из банков страны астрономической для неё суммы в размере миллиарда долларов пять лет назад. Увы, несмотря на безответственные обещания провалившихся "евроинтеграторов", Молдавия так и не стала "второй Швейцарией". Наоборот, после 30 лет независимости её ВВП составляет 70% от уровня 1989 года.

Поэтому Додону нужно не просто победить. По его словам, он будет добиваться затем дополнительных полномочий, чтобы "улучшить управляемость в стране, которая из-за затяжного кризиса нуждается в более мобильных действиях власти". Для этого также необходима конституционная реформа, которой уже занимается специально созданная им комиссия. Если же парламент не согласится, президент готов инициировать конституционный референдум.

Что имеем в сухом остатке?

В общем, всё указывает на то, что за пост президента на воскресных выборах развернётся ожесточённая борьба, ибо этот пост и сейчас кое-что значит, а в будущем, возможно, станет ещё важнее. Додон уже продемонстрировал в противоборстве с Плахотнюком, что он не трус. Будем надеяться, что президент, правящие в Молдавии социалисты и их союзники не допустят готовящегося при поддержке извне майдана "проевропейских" сил, плодами которого могут воспользоваться не только Санду и Ко, но и Плахотнюк и его люди, чьи сети ещё существуют в стране.

Если сохранить и обеспечить порядок не удастся, в Молдавии воцарится хаос, что США, собственно, и требуется, чтобы создать одновременно проблемы и для России, и для Европы. И чем их будет больше, тем позиции США будут сильнее. Поэтому внимательно следим за происходящим в Молдавии. Москва желает победы Додону, но должна быть готова ко всему.