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Выборы в Конгресс: Война с Россией или новые санкции? 

06 ноября 2018, 21:54  •  35 • В мире
Американцы приступили к голосованию на промежуточных выборах в Конгресс. Какой результат страшнее для России - победа республиканцев или демократов?
Автор:
Гасанов Камран
Сегодня стартовали важнейшие в США промежуточные выборы в Конгресс. Переизберут треть Сената и всю Палату Представителей. От этих выборов зависит не только судьба 45-го президента Дональда Трампа, которому грозят импичментом, но и поведение Штатов на внешнем периметре.
Кто победит - демократы или республиканцы? И стоит ли об этом переживать России?
Демократы вместе с ведущими СМИ сделали все, чтобы популярность «лица» республиканцев упала ниже плинтуса. Сейчас рейтинг Трампа составляет 44%, почти что худший результат за два года.
На советников и адвокатов Трампа, включая главного идеолога нынешней администрации Стива Бэннона, обрушились обвинения в их связях с Россией. Газета The New York Times штампует публикации о том, что в Белом доме не исполняют приказы президента. Параллельно распространялся подготовленный цэрэушниками пропагандистский фильм «Активные меры», где утверждается, что Трамп якобы еще в 80-х годах вступил в «сговор» с Кремлем.

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