Американцы приступили к голосованию на промежуточных выборах в Конгресс. Какой результат страшнее для России - победа республиканцев или демократов?

Автор:

Гасанов Камран

Сегодня стартовали важнейшие в США промежуточные выборы в Конгресс. Переизберут треть Сената и всю Палату Представителей. От этих выборов зависит не только судьба 45-го президента Дональда Трампа, которому грозят импичментом, но и поведение Штатов на внешнем периметре.

Кто победит - демократы или республиканцы? И стоит ли об этом переживать России?

Демократы вместе с ведущими СМИ сделали все, чтобы популярность «лица» республиканцев упала ниже плинтуса. Сейчас рейтинг Трампа составляет 44%, почти что худший результат за два года.

На советников и адвокатов Трампа, включая главного идеолога нынешней администрации Стива Бэннона, обрушились обвинения в их связях с Россией. Газета The New York Times штампует публикации о том, что в Белом доме не исполняют приказы президента. Параллельно распространялся подготовленный цэрэушниками пропагандистский фильм «Активные меры», где утверждается, что Трамп якобы еще в 80-х годах вступил в «сговор» с Кремлем.