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Выборы в Харькове: Фельдман, договорившись с Кернесом, снимает свою кандидатуру

06 сентября 2020, 00:05  •  62 • Украина

Как известно, в Харькове «Оппозиционная платформа — За жизнь» на пост мэра города выдвинула бизнесмена (концерн «АВЭК»), политика, общественного деятеля Александра Фельдмана. Для харьковчан его имя связано с рынком «Барабашово», эко-зоопарком и галереей «АВЭК».

На этой неделе в гостинице «Националь», принадлежащей действующему градоначальнику, состоялась встреча двух давних врагов и конкурентов. По нашим сведениям, Фельдман смог договориться с Кернесом по спорным вопросам. Более того, он снимает свою кандидатуру на осенних выборах с поста мэра.

Вероятнее всего, от оппозиционеров на местные выборы пойдет глава харьковской ОПЗЖ Андрей Лесик.

Отметим, конфликт двух самых влиятельных харьковчан Геннадия Кернеса и Александра Фельдмана длится уже больше 10 лет. Они выясняли отношения даже когда оба были в Партии регионов. И, по сути, сражаются за влияние в городе – как экономическое, так и политическое

На сегодняшний день в Харькове позиции действующего градоначальника Кернеса очень крепкие.

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