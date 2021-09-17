Выборы в Госдуму стартовали во всех регионах Сибири

Избирательные участки 17 сентября открылись в 8:00 (4:00 мск) в восьми регионах Сибирского федерального округа (СФО). В 5:00 мск голосование стартовало и в Омской области.

В Республике Тыва кроме депутатов в Госдуму выбирают нового главу региона после досрочной отставки Шолбана Кара-оола, руководившего Тувой почти 14 лет. Также в регионе проходили досрочные выборы, которые окончились 16 сентября — в них приняли участие 10 278 человек, или 5,19% от общего количества избирателей. Всего в Тыве работает 186 стационарных участков и один в красной зоне, в больнице.

В Красноярском и Алтайском краях, Томской и Омской областях голосуют и за кандидатов в региональные парламенты нового созыва. В нескольких регионах СФО проходят довыборы в местные заксобрания, а также муниципальные выборы разного уровня.

Отмечается, что в Красноярском крае работает 2,1 тыс. участков. В помещениях для голосования установлены и протестированы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ 2010), в Красноярске ими оборудованы почти все избирательные участки. Сигнал с систем видеонаблюдения в режиме реального времени будет транслироваться на панели в Центре общественного наблюдения в течение всего голосования.

В Новосибирской области на выборы в Госдуму зарегистрированы 40 кандидатов. Их выдвинули 14 политических партий, кандидаты которых регистрировались без сбора подписей. Также на территории муниципалитетов области пройдут 43 муниципальные избирательные кампании. В регионе более 80% голосующих будут фиксироваться на камеры видеонаблюдения.

В Томской области открылись 768 участков. При этом облизбирком зарегистрировал на выборы в законодательную думу региона свыше 400 кандидатов от семи партий. А избирателям двух томских областей, — № 181 и № 182 — придется голосовать за одного из девяти и восьми кандидатов соответственно.

В Кузбассе открыли двери 1 676 постоянных избирательных участков и 19 временных. Режим работы будет отличаться только у одного избирательного участка в районе Кедровка в Кемерове — он заработал с 06:00 (02:00 мск), чтобы работники угольного разреза «Кедровский» проголосовали в удобное для них время между сменами. Два избирательных участка работают в красной зоне ковидных госпиталей.

В Алтайском крае выбирают не только депутатов Госдумы, но и 68 депутатов регионального парламента. При этом видеонаблюдением оборудованы 767 участковых и 75 территориальных избирательных комиссий края. Остальные 1 026 участков оснащены видеорегистратораторами.

При этом в Республике Алтай видеокамеры работают в помещениях 52 избирательных участков, еще 184 избирательных участка оборудованы видеорегистраторами.

Избирательные участки ранее 17 сентября заработали в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае и Приамурье. Также голосование началось в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО). Там смогут отдать свои голоса в общей сложности 2 523 147 избирателей. Также голосование за депутатов в Госдуму началось в Сахалинской и Магаданской областях, на Камчатке и Чукотке.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем для голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

14 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о создании в стране тотальной системы видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Государственную думу. 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.