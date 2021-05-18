Выборы в Госдуму приблизят Донбасс к вхождению в состав России - Бородай

Первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил о продолжающейся интеграции Донбасса в состав России. Об этом говорит участие в праймериз "Единой России" перед выборами депутатов в Госдуму представителей Союза добровольцев Донбасса.

Александр Бородай и его соратники подали заявки на участие в праймериз "Единой России" 14 мая. Тогда же в ДНР с визитом побывали секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, сенатор Александр Карелин и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Первый премьер-министр ДНР заявил URA.ru, что в случае избрания депутатом Госдумы он будет работать в интересах страны и русского народа. Конкретные законотворческие инициативы Александр Бородай на данный момент раскрывать не стал.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 19 сентября по смешанной системе. Предварительное голосование партии "Единая Россия" пройдет 24-30 мая.

Участие Александра Бородая в праймериз - шаг в рамках заключённого ранее соглашения о сотрудничестве между СДД и партией "Единая Россия". Бородай ещё в день подписания соглашения сообщил, что Герои Донбасса идут в Госдуму. И сам он также планирует принять участие в политической жизни.

О том, как подписывалось соглашение, "Первый русский" рассказывает в специальном разделе. Фактически подписание соглашения стало свидетельством признания партией власти Донбасса.

В мероприятиях, приуроченных к подписанию соглашения, принял участие и учредитель нашего телеканала Константин Малофеев. В своей речи он напомнил о важности Русского мира и спасения Донбасса.

Союз добровольцев Донбасса создавался для защиты Русского мира. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, русский народ в результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века стал самым разделённым народом мира. Более 20 миллионов человек, по самым скромным оценкам, вдруг оказались иностранцами, до этого будучи коренным населением огромной великой страны. И, разумеется, тяжелее всего пришлось русским людям, оказавшимся на Украине, - подчеркнул Малофеев.

Очень важно, подчеркнул Малофеев, чтобы ветераны, защитники Донбасса сегодня могли обратиться к подрастающему поколению и заниматься политической деятельностью. Обращаясь к собравшимся командирам, Малофеев добавил:

"Вы точно любите Родину. Вы точно знаете, как этому научить. Поэтому ещё раз обращаюсь к вам с призывом быть активными и помнить о том, что вы это делаете не только для себя, но и за други своя".

Кстати, основатель "Первого русского" Константин Малофеев одним из первых в нашей стране попал под американские санкции (ещё в 2014 году), потерял многое, но ни на шаг не изменил своей позиции и ни разу не свернул с пути, повторяя всегда, что Донбасс - это Россия. И нынешнее мероприятие - очередной и достаточно важный шаг на этом пути Донбасса к своей Родине.