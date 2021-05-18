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Выборы в Госдуму приблизят Донбасс к вхождению в состав России - Бородай
18 мая 2021, 19:25 • 128 • Политика
Первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил о продолжающейся интеграции Донбасса в состав России. Об этом говорит участие в праймериз "Единой России" перед выборами депутатов в Госдуму представителей Союза добровольцев Донбасса.
Александр Бородай и его соратники подали заявки на участие в праймериз "Единой России" 14 мая. Тогда же в ДНР с визитом побывали секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, сенатор Александр Карелин и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
Первый премьер-министр ДНР заявил URA.ru, что в случае избрания депутатом Госдумы он будет работать в интересах страны и русского народа. Конкретные законотворческие инициативы Александр Бородай на данный момент раскрывать не стал.
Выборы депутатов Госдумы пройдут 19 сентября по смешанной системе. Предварительное голосование партии "Единая Россия" пройдет 24-30 мая.
Участие Александра Бородая в праймериз - шаг в рамках заключённого ранее соглашения о сотрудничестве между СДД и партией "Единая Россия". Бородай ещё в день подписания соглашения сообщил, что Герои Донбасса идут в Госдуму. И сам он также планирует принять участие в политической жизни.
О том, как подписывалось соглашение, "Первый русский" рассказывает в специальном разделе. Фактически подписание соглашения стало свидетельством признания партией власти Донбасса.
В мероприятиях, приуроченных к подписанию соглашения, принял участие и учредитель нашего телеканала Константин Малофеев. В своей речи он напомнил о важности Русского мира и спасения Донбасса.
Очень важно, подчеркнул Малофеев, чтобы ветераны, защитники Донбасса сегодня могли обратиться к подрастающему поколению и заниматься политической деятельностью. Обращаясь к собравшимся командирам, Малофеев добавил:
"Вы точно любите Родину. Вы точно знаете, как этому научить. Поэтому ещё раз обращаюсь к вам с призывом быть активными и помнить о том, что вы это делаете не только для себя, но и за други своя".
Кстати, основатель "Первого русского" Константин Малофеев одним из первых в нашей стране попал под американские санкции (ещё в 2014 году), потерял многое, но ни на шаг не изменил своей позиции и ни разу не свернул с пути, повторяя всегда, что Донбасс - это Россия. И нынешнее мероприятие - очередной и достаточно важный шаг на этом пути Донбасса к своей Родине.
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