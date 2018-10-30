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Выборы в Гессене

30 октября 2018, 04:40  •  14 • В мире
Падение популярности христианских демократов и СДПГ на фоне заметного усиления зелёных и «Альтернативы для Германии»
В Германии 28 октября прошли выборы в ландтаг одной из 16 федеральных земель – в Гессене.
«Не стоит каждые выборы в ландтаг считать мини-выборами в бундестаг. Это неверно», – сказала канцлер Ангела Меркель на одном из предвыборных мероприятий, агитируя избирателей отдать голос кандидатам от ХДС, председателем которой она является. Конечно, речь идет только о региональных выборах, но они бы и не привлекли к себе столько внимания, если бы двумя неделями раньше не состоялись выборы в соседней Баварии. И хотя Гессен примерно вдвое уступает Баварии и по числу жителей, и по экономическому весу, эти расположенные по соседству земли на западе Германии имеют много общего: они относятся к числу наиболее успешных в социально-экономическом отношении регионов Германии и обе земли возглавляют демохристиане (местная ХСС в Баварии, ХДС в Гессене).
Фолькер Буфье – бессменный премьер-министр Гессена с 2010 г. – заместитель председателя ХДС (как и его предшественник на посту премьер-министра Гессена Роланд Кох). Это обстоятельство также усиливает значимость гессенских выборов для демохристиан и для Ангелы Меркель лично. Буфье обычно поддерживает канцлера во внутрипартийных конфликтах. Заявление о приостановке экспорта оружия в Саудовскую Аравию, а также ужесточение требований к немецким автомобильным концернам в контексте «дизельгейта» можно расценить как политические жесты, направленные на укрепление позиций христианских демократов перед выборами в Гессене.
Вопреки призыву канцлера, выборы в двух землях воспринимаются как нечто более значимое, чем просто земельные выборы. Чем больше сходства по итогам выборов в Баварии и Гессене, тем больше оснований считать их «мини-выборами» в бундестаг, своеобразным стресс-тестом для федерального правительства. Общегерманскую значимость этих «парных» выборов демонстрировали спекуляции в прессе по поводу возможного развала действующей правительственной коалиции в Берлине и даже персональных отставок лидеров проигравших партий, в первую очередь Ангелы Меркель.
Накануне выборов имелись все основания предполагать, что Гессен подтвердит: 1) падение популярности христианских демократов и СДПГ, 2) усиление всех прочих участников предвыборного марафона, особенно заметное у партий «Зелёные» и «Альтернатива для Германии» (АдГ). Согласно предварительным итогам голосования, обе тенденции подтвердились.
Подтвердилось и вхождение АдГ в ландтаг (для этого нужно было преодолеть 5%-ный барьер, чего на прошлых земельных выборах в 2013 г. сделать не удалось). АдГ сегодня входит в состав всех ландтагов ФРГ: аналогичную позицию имеют только партии действующего федерального правительства - демохристиане (с известной оговоркой относительно Баварии) и социал-демократы.
Наконец, подтвердилась и перспектива замены правящей коалиции, поскольку ХДС вместе с зелёными не набрали больше половины голосов. С наибольшей вероятностью ХДС продолжит сотрудничество с зелёными, пригласив в коалицию либеральную СвДП (FDP). Конечно, зелёных могла бы заменить СДПГ, но в нынешней ситуации, когда обе партии потерю доверия избирателей относят к недовольству правительством, такой вариант нежизнеспособен. По данным опросов, позиции христианских демократов и СДПГ слабеют не в отдельных землях, а по стране в целом.
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Тем не менее ожидать резких движений в Берлине в ближайшее время не стоит. Социал-демократы уговаривают сами себя, что они не должны предпринимать безответственных шагов, намекая на возможный выход из берлинской коалиции. К тому же по отношению к СДПГ гессенские избиратели оказались более доброжелательными, чем баварские: если в Баварии СДПГ откатилась на 5-е место, то в Гессене она делит второе с зелёными, феноменальный взлёт которых в Германии не комментирует сейчас только ленивый.
По материалам СМИ
Фото: DW
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