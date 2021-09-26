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Выборы в ФРГ завершены: Немецкие каналы разошлись в цифрах экзитполов
26 сентября 2021, 20:50 • 234 • Политика
В Германии завершились выборы в бундестаг. По экзитполам канала ARD, у СДПГ и ХДС/ХСС поровну голосов, в то же время телеканал ZDF даёт другой расклад.
В Германии ведут подсчёт голосов на состоявшихся выборах в бундестаг. Телеканал ARD передаёт информацию, что у партий СДПГ и ХДС/ХСС поровну голосов по опросам экзитполов.
Примечательно, пишет автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена!", что канал обнародовал данные почти те же, что ранее были "слиты" в эфир.
Напомним, что за два дня до выборов на немецком телеканале ARD неожиданно как для зрителей, так и для самого СМИ в эфире пошла бегущая строка с результатами выборов в бундестаг.
Отметим, что информация от канала ZDF по выборам - иная. По нему победителем выходят социал-демократы с 26% голосов, ХДС/ХСС получает 24%.
"Альтернатива" может рассчитывать на 10%. "Зелёные" - на 14,5%, "Свободные демократы" - на 12%, "Левые" - на 5%. Экзитпол для телеканала ZDF подготовила исследовательская группа "Выборы" (Forschungsgruppe Wahlen).
Стоит подчеркнуть, что, если ни одна партия в Германии не набирает больше 50%, они начинают договариваться о коалиции. Побеждает тот, чья коалиция соберёт больше половины мест.
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