Выборы в ФРГ завершены: Немецкие каналы разошлись в цифрах экзитполов

В Германии завершились выборы в бундестаг. По экзитполам канала ARD, у СДПГ и ХДС/ХСС поровну голосов, в то же время телеканал ZDF даёт другой расклад.

В Германии ведут подсчёт голосов на состоявшихся выборах в бундестаг. Телеканал ARD передаёт информацию, что у партий СДПГ и ХДС/ХСС поровну голосов по опросам экзитполов.

Примечательно, пишет автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена!", что канал обнародовал данные почти те же, что ранее были "слиты" в эфир.

Напомним, что за два дня до выборов на немецком телеканале ARD неожиданно как для зрителей, так и для самого СМИ в эфире пошла бегущая строка с результатами выборов в бундестаг.

Отметим, что информация от канала ZDF по выборам - иная. По нему победителем выходят социал-демократы с 26% голосов, ХДС/ХСС получает 24%.

"Альтернатива" может рассчитывать на 10%. "Зелёные" - на 14,5%, "Свободные демократы" - на 12%, "Левые" - на 5%. Экзитпол для телеканала ZDF подготовила исследовательская группа "Выборы" (Forschungsgruppe Wahlen).

Стоит подчеркнуть, что, если ни одна партия в Германии не набирает больше 50%, они начинают договариваться о коалиции. Побеждает тот, чья коалиция соберёт больше половины мест.