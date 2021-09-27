Выборы в ФРГ: победа за социал-демократами

Впереди – время «закулисной демократии»

Выборы в Германии завершились, но немецким избирателям некоторое время было трудно понять, кто стал победителем: по данным экзитполов, 25,2% голосов досталось СДПГ, 24,6% – у ХДС/ХСС. Однако ближе к утру данные подсчёта всех округов позволили утверждать о победе социал-демократов – 25,7% голосов против 21,4 у ХДС/ХСС (самый низкий результат за всю историю). «Зелёные» прошли в бундестаг с 14,8% поддержки, свободные демократы набрали 11,5%, «Альтернатива для Германии» – 10,3%. Партия «Левые», несмотря на радужные прогнозы, не преодолела проходной барьер по партийным спискам, однако получила достаточное количество прямых мандатов, что по законам ФРГ обеспечит ей места в бундестаге в соответствии с набранными процентами голосов.

Консерваторы на этих выборах в сравнении с предыдущими просели на более чем 8,8%, а социал-демократы прибавили почти 5,2%, что позволило кандидату на должность канцлера от СДПГ заявить:

«Граждане хотят, чтобы нового канцлера звали Олаф Шольц».

Немецкий политолог Александр Рар считает, что «всё-таки у Лашета больше шансов стать канцлером, чем у Шольца», поскольку свободные демократы, скорее всего поддержат ХДС/ХСС.

«"Зелёные" точно попадают в правительство, что должно их жутко радовать. Это будет трудно для России. У партии жёсткие позиции, в том числе в отношении "Северного потока – 2". Но думаю, что поначалу у них не будет большого веса, чтобы активно "буянить" против Москвы. Ещё три-четыре месяца назад они ожидали, что получат 25 или даже 28 процентов. Но они получили от избирателей демонстративное непризнание, хотя набрали почти в два раза больше, чем четыре года назад. Думаю, "Зелёные" тоже могут пойти навстречу Лашету. Сейчас начинается время длительных и мучительных переговоров – "закулисная демократия". Думаю, Лашет и Шольц начнут вести параллельные переговоры с СвДП и "Зелёными". Оба будут стараться создать коалицию»,

– прокомментировал Рар предварительные итоги выборов в ФРГ.