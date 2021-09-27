Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой&...
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Главная / В мире

Выборы в ФРГ: победа за социал-демократами

27 сентября 2021, 14:15  •  88 • В мире
Впереди – время «закулисной демократии»
Выборы в Германии завершились, но немецким избирателям некоторое время было трудно понять, кто стал победителем: по данным экзитполов, 25,2% голосов досталось СДПГ, 24,6% – у ХДС/ХСС. Однако ближе к утру данные подсчёта всех округов позволили утверждать о победе социал-демократов – 25,7% голосов против 21,4 у ХДС/ХСС (самый низкий результат за всю историю). «Зелёные» прошли в бундестаг с 14,8% поддержки, свободные демократы набрали 11,5%, «Альтернатива для Германии» – 10,3%. Партия «Левые», несмотря на радужные прогнозы, не преодолела проходной барьер по партийным спискам, однако получила достаточное количество прямых мандатов, что по законам ФРГ обеспечит ей места в бундестаге в соответствии с набранными процентами голосов.
Консерваторы на этих выборах в сравнении с предыдущими просели на более чем 8,8%, а социал-демократы прибавили почти 5,2%, что позволило кандидату на должность канцлера от СДПГ заявить:
«Граждане хотят, чтобы нового канцлера звали Олаф Шольц».
Немецкий политолог Александр Рар считает, что «всё-таки у Лашета больше шансов стать канцлером, чем у Шольца», поскольку свободные демократы, скорее всего поддержат ХДС/ХСС.
«"Зелёные" точно попадают в правительство, что должно их жутко радовать. Это будет трудно для России. У партии жёсткие позиции, в том числе в отношении "Северного потока – 2". Но думаю, что поначалу у них не будет большого веса, чтобы активно "буянить" против Москвы. Ещё три-четыре месяца назад они ожидали, что получат 25 или даже 28 процентов. Но они получили от избирателей демонстративное непризнание, хотя набрали почти в два раза больше, чем четыре года назад. Думаю, "Зелёные" тоже могут пойти навстречу Лашету. Сейчас начинается время длительных и мучительных переговоров – "закулисная демократия". Думаю, Лашет и Шольц начнут вести параллельные переговоры с СвДП и "Зелёными". Оба будут стараться создать коалицию»,
– прокомментировал Рар предварительные итоги выборов в ФРГ.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





88
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 01:25
Европейский суд по правам человека против России
26 сентября 2021, 19:00
Газовый кризис вызвал негодование читателей Daily Express: "Русские могут обрушить нас"
26 сентября 2021, 20:50
Спецоперация десанта США обернулась расстрелом: Трое сирийцев убиты
26 сентября 2021, 15:20
"Нас бросили в середине полёта": Премьер Мали объяснил обращение за помощью к русским
26 сентября 2021, 23:30
«Расплачиваются европейские потребители»: как в ЕС намерены справляться с энергетическим кризисом из-за роста цен на газ
26 сентября 2021, 13:30
Латвия пугает ООН Белоруссией, а себя – Союзным государством
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.