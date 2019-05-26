Автор:

Полонский Андрей

Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе. Количество депутатов каждой страны зависит от численности населения. Больше всего депутатов у Германии – 96, у Франции – 74, у Британии – 73. У Эстонии и Кипра – по 6 депутатов.

Выборы в Европарламент проходят на фоне постоянно снижающейся явки. Если в 1979 году в них приняло участие 62% избирателей, то в 2014-м – чуть больше 42%. В этом году явка может оказаться ещё ниже.

Зато интрига у нынешних выборов закручена достаточно лихо. Они могут проиллюстрировать и изменение расклада политических сил в Европе, и обеспечить острую борьбу за пост нового главы Европейской комиссии, которого депутаты должны будут выбрать в начале июля.

Что решает Европарламент?

Евросоюз, как известно, не является государством, что обуславливает сложность его политической структуры. Положение в нём Европарламента – своего рода отсылка к роли «национальных собраний» в Европе XIX века. Европарламент не формирует структуры исполнительной власти – этим занимаются национальные правительства, не имеет также и права законодательной инициативы, но оказывает серьёзное влияние на процесс принятия решений.

Итак, что же решает этот представительский орган? Он утверждает состав Еврокомиссии и её председателя, формирует парламентские комитеты, которые контролируют деятельность Еврокомиссии, может выносить резолюции, которые исполнительная власть «принимает к сведению», а также голосует за законопроекты, бюджетные правила Евросоюза и торговые соглашения, может вносить в них поправки.

Фото: Vo Hieu/shutterstock.com

Общеевропейские фракции

После выборов депутаты объединяются в общеевропейские фракции.

В старом составе Европарламента большинство имела Европейская народная партия (правый центр), куда входит германская ХДС/ХСС и Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца.

Второе место занимал Альянс социалистов и демократов (левый центр), где заметную роль играли французские и испанские социалисты, а также британские лейбористы.

К этим двум фракциям часто примыкал и Альянс демократов и либералов за Европу, в котором правили бал Партия за свободу и демократию Нидерландов и Свободная демократическая партия Германии. К этому Альянсу после нынешних выборов может примкнуть и партия президента Франции Макрона «Вперёд, Республика!» Но успех Макрона на текущих выборах выглядит весьма и весьма сомнительным.

Эти три группы и составляли большинство Европарламента прежнего созыва. Однако, как гласит доклад аналитического центра Open Europe , около двух третей всех решений было принято голосами центристской коалиции – ЕНП и социалистов.

Оставшиеся места делили Европейские консерваторы и реформисты (евроскептики), Европейская зелёная партия, Объединённый левый фронт, куда, в частности, входит правящая в Греции СИРИЗА и испанская «Падемос», и, наконец, право-популистский и национальный альянс во главе с французским Национальным фронтом.

Предвыборный плакат Маттео Сальвини. Фото: Eyesonmilan/shutterstock.com

Правые наступают

Однако после нынешних выборов ситуация может существенно измениться. Если верить прогнозам издания Politico Europe , ЕНП и АСД могут лишиться около трети депутатских кресел. Коалиция с либералами из АДЛЕ таким образом может стать для них обязательной.

Но всё же главной интригой должно стать существенное увеличение представительства правых партий. Прогнозируется, что французский Национальный фронт, итальянские движения «Пять звёзд» и «Лига Севера», а также британская «Партия Brexit » выиграют выборы в своих странах.

Но самое существенное, что правые собираются выступать в новом Европарламенте единым фронтом.

«Правый фронт» и Россия

Горячим сторонником идеи активно работающей правой коалиции стал вице-премьер Италии и один из лидеров «Лиги Севера» Маттео Сальвини. Главу МВД отличает резкая риторика и не менее резкие политические решения. Этой весной он открыто поддержал французские «жёлтые жилеты» и призвал президента Макрона уйти в отставку. Одновременно Сальвини выступает за безусловную отмену всех антироссийских санкций и т.п.

Ближайшие его товарищи по коалиции – лидер Национального фронта Марин Ле Пен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также лидеры немецкой партии «Альтернатива для Германии».

Программа «правых» в Европе проста. Они выступают против избыточной власти Брюсселя, потери суверенитета, американского диктата, за сохранение национальной и европейской идентичности. Как заметил недавно депутат от АдГ Антон Фрицен, необходимо вести долгую и планомерную борьбу «за христианские ценности, защиту семьи и позитивное развитие демографической ситуации».

Подготовка к выборам в Европарламент в Гааге. Фото: Nancy Beijersbergen/shutterstock.com

Накануне выборов Маттео Сальвини собрал в Милане своего рода «правый форум», призванный консолидировать «здоровые силы Европы». Однако на том же форуме выяснилось, что европейские правые не так едины, как бы им этого хотелось. И камнем преткновения тут опять стала Россия.

Крупнейшие западноевропейские правые национальные партии – французский Национальный фронт, итальянская «Лига Севера», «Альтернатива для Германии» – выступают за сотрудничество с современной Россией и исходят из убеждения, что «без России Европы не существует». В то же время прибалтийские и скандинавские правые, а также лидеры польской правящей партии «Право и справедливость» часто отличаются крайней русофобией, поддерживают Украину и занимают антирусские позиции по всему спектру актуальных вопросов. Именно поэтому «Право и справедливость» отказалось присоединяться к блоку Сальвини в Европарламенте.

Однако определённые подвижки наблюдаются и в этом направлении. К примеру, кандидат в депутаты от латвийской Партии движения Эйнар Граудиньш заявил:

Мы – единственная из всех латвийских партий, которая прямым текстом заявляет, что нужно снять все санкции в отношении России.

Если брать во внимание политическое поле Прибалтики, такие утверждения значат достаточно много.

Что может измениться?

Последние дни либеральные эксперты и аналитики говорят, что вне зависимости от возможного успеха правых и левых на выборах в Европарламент ничего в отношениях Старого Света и России измениться не может, они останутся в нынешнем вялотекущем режиме.

В любом случае, пока итоги выборов не объявлены, любые выводы выглядят преждевременно. Самое главное, что на континенте есть силы, которые ясно понимают, что никакое европейское национальное строительство без сотрудничества с Россией в принципе невозможно. И если Европа хочет сохранить саму себя, за этими силами будущее.