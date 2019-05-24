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Выборы в Европарламент: Кошмарный сон Меркель и интересы России

24 мая 2019, 15:39  •  5 • В мире
Даже в случае победы пророссийские силы не получат большинства в Страсбурге, но и их поражение не повлияет на отношения России и Европейского союза
Автор:
Гасанов Камран
Выборы в Европарламент — крупнейшие в мире после Индии. В них участвуют около 420 млн избирателей. Но, в отличие от индийских выборов, на проведение которых ушёл целый месяц, судьба законодательного органа в Страсбурге решится уже в эти выходные. Первые избирательные участки открылись 23 мая в Великобритании и Голландии. В большинстве стран-членов ЕС голосование состоится 26 мая.
Страхи Юнкера
Уходящий осенью с поста президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер особенно сильно беспокоится за исход выборов. В интервью немецкой газете Rheinische Post он убеждал европейцев в том, что голос каждого из них — определяющий, с намёком на то, что если явка будет низкой, то победят правые и популисты. Результаты последних голосований показывают крайне низкую заинтересованность европейцев в выборах парламента в Страсбурге. Если в 1994 году голосовать пришли 60%, то в 2014-м — лишь 48%. Европейские граждане не очень-то и понимают, зачем нужны эти выборы, и считают, что они никак не сказываются на их жизни.
Победа правых положит крест на усилиях главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по углублению евроинтеграции. Фото: www.globallookpress.com
«В этот день все мы — Европа. Наша судьба в наших руках», — заявил Юнкер.
Страхи, нагнетаемые федералистами и сторонниками углубления евроинтеграции, вызваны успехами правых и евроскептиков после начала миграционного кризиса 2015 года. Правые взяли власть в Италии и Австрии, войдя в качестве партнёров по правящей коалиции в тамошние правительства. В Италии они представлены «Лигой» во главе с министром внутренних дел Маттео Сальвини, в Австрии — Австрийской партией свободы (АПС). Во Франции набирает популярность «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Хотя в Германии, так же как и во Франции, правым не удалось войти в правительство, они являются третьей партией в Бундестаге. Альтернатива для Германии (АдГ) попала в ландтаги всех 16 федеральных земель. В Восточной Европе консерваторы представлены правящими в Венгрии и Польше партиями «Фидез» и «Право и солидарность». Их позиции сильны также в Финляндии, Швеции, Дании и Бельгии.
Кошмарный сон Меркель
Успех правых и евроскептиков — кошмар для «мейнстрима», возглавляемого партиями Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Для них успех правых — откат назад, к национализму, фрагментированному Евросоюзу со слабыми политическими институтами, чья обязанность низведена до охраны границ и гарантии свободы передвижения, товаров и услуг. Никакой единой внешней политики, никаких общих санкций и тем более евроармии, которую продвигают Меркель и Макрон.
После того как в Австрии разгорелся политический скандал, связанный с переговорами вице-канцлера и главы АПС Хайнца-Кристиана Штрахе с некой представительницей «русского олигарха» о продаже активов издания Kronen Zeitung, некоторые СМИ прогнозируют правым провал на выборах в Европарламент. В частности, такую позицию высказал лидер европейских социал-демократов Мартин Шульц. Глава немецкой исследовательской группы Матиас Юнг тоже считает, что скандал «затормозит марш правых популистов по Европе», потому что напуганные возможным приходом друзей Штрахе избиратели теперь-то точно не поленятся пойти на выборы и отдать голоса за их противников.
Deutsche Welle сомневается в том, что история с переговорами главы АПС Хайнца-Кристиана Штрахе с протеже русского олигарха повлияет на результаты правых на выборах в Европарламент. Фото: www.globallookpress.com
Немецкая радиостанция Deutsche Welle провела исследование и не ставит под сомнение триумф евроскептиков: «Правые популисты растут и получат больше мест в Европейском парламенте, чем доселе. Они, согласно прогнозам, могут наберут 20 процентов мандатов, которые сейчас распределены по нескольким фракциям».
Расклады в Европарламенте
Всего на данный момент в парламенте представлено восемь фракций. На две крупнейшие из них — Европейскую народную партию (218) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов (186), выступающих за углубление интеграции, — приходится половина из 750 мест. При самых оптимистичных прогнозах правым достанется до 150 мандатов. При таком раскладе влиять на принятие законов они не смогут и будут играть такую же роль, как АдГ в Германии.
Европарламент выбирается сроком на пять лет. В него входят 750 депутатов. Фото: www.globallookpress.com
Для европейских правых влияние в Европарламенте важно, ибо наряду с Советом ЕС это один из двух законодательных институтов Евросоюза. Все внутренние вопросы, касающиеся единого рынка, таможни, правил конкуренции, миграции и т. д., не обходятся без участия этого органа, решение в котором принимается простым большинством. Что касается внешней политики, то здесь у парламента функции ограничены.
За исключением договоров об ассоциации и нескольких незначительных вопросов, решающее слово — за правительствами стран ЕС. Так что даже если правые взяли бы под контроль Страсбург, отменить санкции против России они не в состоянии. Например, Европарламент уже принимал резолюцию с целью заблокировать «Северный поток — 2», но никакого воздействия на судьбу проекта он не оказал.
Успех правых сыграл бы положительную роль на позициях России в Старом Свете, потому что эти силы выступают за нормализацию отношений и снятие европейских санкций. Однако даже их поражение погоды для нас не сделает. Потому что во внешней политике и в вопросе санкций Европарламент может только выражать своё мнение, но не принимать юридически обязательных решений. Так что и в следующие пять лет, если, конечно, компетенции Страсбурга не расширятся, тон отношениям с Россией будут задавать не евродепутаты.

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