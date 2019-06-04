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Выборы в Европарламент и разрозненная Европа

04 июня 2019, 11:39  •  107 • В мире
Всё больше европейцев сомневаются в светлом будущем Евросоюза
Опубликованы окончательные результаты выборов в Европейский парламент (ЕП), проходивших в 28 странах ЕС 23-26 мая. Выборы не привели к перетряске главного законодательного органа ЕС, но евроскептическим силам удалось продвинуться и увеличить количество полученных ими мест. Это наступление на широком, общеевропейском фронте.
В ЕП 2014-2019 гг. объединяющий евроскептиков Европейский альянс народов и наций имел 5% мандатов, в 2019-2024 гг. их будет 10%. Оппонирующая этому альянсу либеральная Европейская народная партия (ЕНП) в 2014-2019 гг. имела 30% мандатов, на период 2019-2024 гг. ей досталось 23,8%. ЕНП осталась самой многочисленной фракцией в Европарламенте. На втором месте – Прогрессивный альянс социалистов и демократов (падение с 25% до 20,4%), на третьем – Альянс либералов и демократов за Европу и союзные им силы (14%), пишет Bloomberg в статье от 3 июня.
Евроскептики улучшили результаты во многих странах. «Альтернатива для Германии» на прошлых выборах получила 7,1% голосов, сейчас – 21,2%. Испанская партия Vox впервые преодолела 5%-ный барьер, получив 6,2%, «Шведские демократы» – 15,6% (раньше было 9,7%).
Хотя в 24 из 28 стран-членов ЕС у руля находятся партии, входящие в лагерь ЕНП, Альянса либералов и демократов за Европу и Прогрессивного альянса социалистов и демократов (70% всех решений в Европарламенте принимается голосованием этих политических сил), впервые в истории ЕП социалисты, демократы и христианские демократы сообща получили менее половины мандатов.
Позиции христианских демократов ухудшились в Испании, где они получили только 12 мандатов, Франции и Италии (по 8 мандатов). Это усиливает позиции Германии с её 29 мандатами, но и увеличивает присутствие Польши и Румынии (31 мандат), следующих в фарватере политики США в ущерб германским интересам. В лагере социалистов и демократов произошла перетасовка сил в пользу стран Южной Европы, противостоящих финансовому диктату Берлина и Парижа – Испании (20), Италии (18), Португалии (9). Это усилит сопротивление политике сокращения бюджетных расходов, навязываемой южным европейским странам (Италия, Греция, Португалия) Брюсселем, Берлином и Парижем.
Неформальным лидером фракции евроскептиков в Европарламенте будет итальянский вице-премьер Маттео Сальвини. Он нацелен на сотрудничество с «Альтернативой для Германии», партией «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и евро-скептиками из Дании и Финляндии.
Однако самым привлекательным союзником для итальянских евроскептиков является британская партия «Брекзит» во главе с Найджелом Фараджем. Эта партия решительно оппонирует Брюсселю и на майских выборах получила 29 мандатов, что сделало её представительство в Европарламенте самым крупным среди британских партий. Если Сальвини удастся сформировать этот альянс, евроскептики получат суммарно 100 мандатов и станут в Европарламенте третьей по значению силой.
«Лига Севера» Сальвини получила на выборах 28 мандатов, за ней идёт «Национальное собрание» Марин Ле Пен (22 мандата). На фоне дипломатических трений между Римом и Парижем из-за миграционного вопроса Сальвини стремится упрочить связи с «Национальным собранием».
Партия Макрона «Республика на марше» уступила на европейских выборах партии Ле Пен. Уступила немного, всего 1,1%, но этот проигрыш имеет большое символическое значение. Он подрывает замысел Макрона изменить баланс сил на европейской сцене в свою пользу.
В целом выборы продемонстрировали усиление тенденций к усилению разрозненности Европы. Единственным однозначным политическим лидером в ходе голосований по странам стала венгерская партия «Фидес» (52,3%) – одна из самых критически настроенных по отношению к Брюсселю. Остальные, будь то правые, левые или центристы, ненамного опередили своих соперников.
В марте из-за несогласия с политикой Евросоюза членство «Фидес» в Европейской народной партии было приостановлено. «Фидес» лишена права участвовать в партийных заседаниях и выдвигать кандидатов на должности в Европарламенте, что внесло сумятицу в ряды ЕНП: консервативное крыло выступает за восстановление членства «Фидес», либеральное – против.
Фракция «зелёных», получив на 2% больше мандатов, чем ранее (9% вместо 7%), стала четвёртой по численности в ЕП и желательным союзником для тех, кто захочет создать коалицию большинства. «Зелёные» придерживаются проевропейских взглядов с акцентом на экологию и уже заявили, что запросят высокую цену за свою поддержку будущей проевропейской коалиции.
Между тем всё больше европейцев сомневаются в светлом будущем Евросоюза. 57% итальянцев и 58% французов считают вероятным распад ЕС в ближайшие двадцать лет. В большинстве стран-членов ЕС от 1/3 до 1/4 граждан не исключают военного конфликта внутри ЕС в ближайшие десять лет. Согласно данным американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), так думают 27% немцев, 31% чехов, 33% венгров и 35% французов и австрийцев. Более 50% голландцев и румын в возрасте 18-24 лет говорят о боязни войны в Европе.
Бывший главный стратег Белого дома при президенте Трампе и жёсткий критик наднациональных институтов Европы Стив Бэннон на следующий день после завершения выборов в Европарламент дал уничтожающую характеристику положения дел в ЕС: «Евроинтеграция умерла… Вчера состоялось историческое событие».
Владислав ГУЛЕВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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