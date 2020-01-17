Выборы в Донбассе: Киев требует вернуть беженцев

Выборы в Донбассе в органы местного самоуправления могут пройти, только когда все беженцы вернутся в регион. Об этом заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы, по итогам состоявшегося в Минске заседания членов группы.

«Международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий», — написала она в Facebook.

Олифер отметила, что обеспечить «длительный мир» может только «возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах».

Проведение местных выборов в Донбассе является одним из положений минских соглашений. Это должно произойти с целью политического урегулирования ситуации в регионе. Для этого Донбассу должен быть предоставлен особый статус самоуправления. Однако Киев с самого начала уклонялся от выполнения этой части договоренностей, приводя различные объяснения своей позиции. Кроме того, украинские представители говорили о том, что голосование не может пройти без установления контроля ВСУ над границей с Россией на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

На первой в этом году встрече трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Донбассе рассматривала девять возможных участков разведения сил. Представители России, Украины и ОБСЕ при участии ДНР и ЛНР должны выбрать из них три, чтобы к концу марта завершить этот процесс. Такое решение было принято на «нормандском саммите» в Париже в начале декабря.

В прошлом году самопровозглашенным республикам и Украине удалось отвести свои войска в трех зонах: селах Петровское и Золотое и Станице Луганской. Кроме того, 2019 год принес обмен удерживаемыми лицами между самопровозглашенными республиками и Киевом. Тем не менее представители ДНР отметили, что необходимо продолжать работу дальше, так как в регионе по-прежнему неспокойно.

«Ситуация на участке разведения в районе Петровского остается нестабильной», — отметил в разговоре с журналистами глава представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. Он пояснил, что «несмотря на возобновленные обязательства по разведению сил и средств», украинские военные продолжают обстрелы, передает «Коммерсант».

Тем не менее представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров уверен, что можно ускорить процесс отвода войск от линии соприкосновения.

«Чтобы ускорить процесс обсуждения и согласования новых участков, необходимо обменяться координатами по каждому из них. Кроме того, стороны должны продолжить работу над дополнением к рамочному решению», — такое мнение выразил представитель самопровозглашенной республики, комментируя итоги очередных переговоров по урегулированию внутриукраинского конфликта, передает РИА «Новости».

Однако представители Украины уверены, что для начала ОБСЕ должна провести повторную верификацию отвода тяжелого вооружения в регионе, который прошел в прошлом году. Об этом заявила Дарья Олифер.

«Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения», — написала Олифер в Facebook.

В начале января Киев обвинил ОБСЕ в том, что международная организация предоставила недостоверную информацию касательно того, что украинские силовики якобы нарушают соглашение по отводу сил и средств в Донбассе.

«В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ (специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 «Оса», — утверждают украинские власти, настаивая на том, что «размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения».